Fiatal hősök a lángok között: kadétok segítettek a komáromi tűznél

Látványos és egyben komoly beavatkozást igénylő tűz ütött ki Komáromban hétfő este, amikor egy lakatlan családi ház tetőszerkezete kapott lángra a Koppányvezér úton. A helyszínre több egység is kivonult, köztük lelkes fiatalok is, akik nemcsak tanulják, hanem már élesben is gyakorolják a tűzoltást. Szerencsére az eset során senki sem sérült meg, de az épület jelentős károkat szenvedett – írta a Kemma.hu.

A tűz pillanatok alatt terjedt el

Fotó: Facebook/Kempelen Középiskola és Kollégium Komárom

Tűz pusztított a komáromi családi házban

A beszámolók szerint a körülbelül száz négyzetméteres ház tetőszerkezete rövid idő alatt teljes terjedelmében lángba borult. A tűz olyan erős volt, hogy a tető egy része be is omlott. A riasztásra komáromi és ácsi tűzoltók, valamint a vármegyei katasztrófavédelem egységei érkeztek a helyszínre, akik több irányból kezdték meg az oltást.

A beavatkozásban a Kempelen Középiskola és Kollégium önkéntes tűzoltó kadétjai is részt vettek. Az iskola tájékoztatása szerint este fél tíz körül kapták a riasztást.

A helyszínre érve a fiatalok két alapvezetéket építettek ki, majd gyorsbeavatkozó eszközökkel csatlakoztak az oltási munkálatokhoz. Az áramtalanítás és a gázvezetékek biztonságos lezárása után teljes erővel vetették bele magukat a munkába.

Összefogással sikerült megfékezni a lángokat

A tűzoltók végül több vízsugárral, kívülről és az épületen belülről is támadva sikeresen körülhatárolták és eloltották a tüzet. Az oltásban öt, már vizsgázott, 18 év feletti kadét vett részt, akik példásan helytálltak a nehéz helyzetben.

Bár személyi sérülés nem történt, az épület lakhatatlanná vált, az anyagi kár pedig jelentős. Ugyanez mondható el a napokban történt alsózsolcai tűzesetnél is, sajnos az épületben tartózkodó férfi azonban bent égett a tűzben, életét már nem tudták megmenteni.