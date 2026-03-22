Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Lángok csaptak fel a garázsban, egy embert kórházba vittek

Rémisztő perceket élhettek át egy hajdúszoboszlói utcában, amikor egy garázsból hirtelen füst és lángok csaptak fel. A tűz gyorsan terjedt és végül egy ember kórházba szállításával zárult az eset.
lánghajdúszoboszlóntűzsérültgarázsfüstkórház

Egy hirtelen kialakult tűz okozott riadalmat Hajdúszoboszlón szombat este. A lángok egy garázs szerelőaknájából indultak el, majd rövid idő alatt továbbterjed, és komoly károkat okozott – írta a Haon.hu.

A tűz pillanatok alatt terjedt el
Fotó: Tóth Imre

A lángok először az aknában csaptak fel, de hamar átterjedtek egy ott parkoló személyautóra, sőt a garázs mennyezete sem maradt érintetlen. A helyzet gyors beavatkozást igényelt.

Tűz a garázsban: egy autó és a mennyezet is lángolt

A tűz terjedése miatt a helyszínre riasztott hajdúszoboszlói tűzoltók azonnal megkezdték az oltást. Végül egy vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat, így megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült időben eloltani a tüzet, bár az anyagi kár így is jelentős. Az eset során egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Arról egyelőre nem érkezett részletes információ, hogy milyen sérüléseket szenvedett.

Bár a tűz ijesztő gyorsasággal terjedt, a tűzoltók hatékony munkájának köszönhetően sikerült megakadályozni a súlyosabb következményeket.

Félelmetes jelenetek zavarták meg a csütörtök éjszakai nyugalmat Zagyvarékason is. A hatalmas lángok messziről is jól láthatók voltak, ahogy percek alatt elborították az épületeket.

 

