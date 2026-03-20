Letartóztatták a férfit, aki négy gyermekre és édesanyjukra gyújtotta rá a házat

A férfi korábbi sérelmei miatt megjelent a nő által lakott Borsod vármegyei ingatlannál, ahova be akart menni, azonban az asszony nem engedte be. Ettől haragra gerjedt és életveszélyesen megfenyegette a sértettet. A vitát követően a férfi elment, majd visszatért és szándékosan begyújtotta a ház egyik lakhatásra nem alkalmas hátsó helyiségében elhelyezett háztartási hulladékot. A tűz átterjedt az ingatlan padlására és tetőszerkezetére is.

Öt ember, köztük négy kiskorú életét veszélyeztette a tűz

Mindezt észlelte az édesanya, aki a bent tartózkodó négy kiskorú gyermekével együtt sértetlenül kimenekült az épületből. A tűz továbbterjedését a katasztrófavédelem akadályozta meg.

Öt ember életét veszélyeztette a tűz

A férfi cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet különös kegyetlenséggel, több ember, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének megállapítására – írja a Bíróság.hu.

A Miskolci Járásbíróság közleményében kiemeli, hogy

a többszörösen minősülő élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható tíztől húsz évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Tartani kell attól, hogy a terhelt a tanúk befolyásolásával vagy tárgyi bizonyítási eszköz elrejtésével veszélyeztetné a bizonyítást. Továbbá esetében reális a bűnismétlés lehetősége is.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, április 20-áig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

