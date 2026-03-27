Lángok a semmiből: rommá égett egy autó Kiskunhalason – videó

A Baon.hu szerint péntek délután Kiskunhalason egy nemrégen vásárolt autó teljes egészében a tűz martalékává vált, miután a motor lángra kapott. Az autóban ülők elmondták, hogy a közeli bevásárlóközpont felé haladtak az Átlós úton, amikor az 53-as főúti körforgalomhoz érve észrevették, hogy füst szivárog a motorházból az utastérbe. Azonnal kiszálltak, a kocsit peig visszatolták a körforgalomból az Átlós útra, hogy ne akadályozza a forgalmat.

A személyautó szénné égett a Kiskunhalasi autótűzben

Hihetetlen autótűz: az egész kocsi leégett

A tűz gyorsan terjedni kezdett, az utasok azonnal hívták a tűzoltókat, akik perceken belül a helyszínre értek, de addigra az autó már teljes terjedelmében égett. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

A személyautóban összesen öten utaztak. A tűzeset során senki sem sérült meg.

A tulajdonos elárulta, hogy a kocsit nemrég vették és pár napja műszaki vizsgán is átesett. Azt mondták, Erdélyből származnak és Kecelen végeznek mezőgazdasági munkát a szőlőben. Most viszont kétségbe vannak esve, hiszen ezzel jártak be dolgozni, félnek, hogy emiatt elveszíthetik a munkájukat.

A tűzoltók az oltás után a járművet elszállították, így már nem akadályozza a forgalmat.

Miközben Kiskunhalason autótűz pusztított, Hajdúszováton a tűz jóval nagyobb erővel tombolt: a település határában egy száraz nádas kapott lángra, ami a közeli házakat is veszélyeztette, és több mint húsz családnak kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát.