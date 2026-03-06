Szirénák és füst: mozgalmas napja volt a tűzoltóknak két településen is

Tűz ütött ki március 6-án Tiszalökön, a Szabadság utcában, egy sorház egyik lakásában. A lángok az ingatlan két helyiségében csaptak fel, ezért a tűzoltókat azonnal riasztották – írta a Szon.hu.
Így sikerült megfékezni a tüzet a sorházi lakásban
A helyszínre a hajdúnánási hivatásos tűzoltók és a tiszavasvári önkormányzati egységek vonultak ki. A beavatkozás során egy gázpalackot is kihoztak az épületből, hogy megelőzzék a nagyobb bajt.
A lángokat végül két vízsugárral oltották el, így sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen a sorház többi részére.
Melléképület tetőszerkezete égett Gerjenben
Csütörtök éjszaka Gerjenben, a Sport téren is riasztani kellett a tűzoltókat – írta a Teol.hu.
Egy lakóházhoz épített melléképület tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínre a paksi és a kalocsai hivatásos tűzoltók, valamint a faddi önkéntes egység is kiérkezett.
A tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tűz okozta lángokat.
A lakóházat sikerült megóvni, a lángok nem terjedtek át az épületre.
A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Köves Péter tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.
