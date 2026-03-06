Szirénák és füst: mozgalmas napja volt a tűzoltóknak két településen is

Hírlevél
Tegnap, 17:16
Két külön tűzesethez is riasztották a tűzoltókat az országban egy napon belül. A tűz Tiszalökön egy sorházi lakásban ütött ki, ahol két helyiség is lángra kapott, miközben egy másik településen, Gerjenben egy lakóházhoz épített melléképület tetőszerkezete gyulladt ki.
Tűz ütött ki március 6-án Tiszalökön, a Szabadság utcában, egy sorház egyik lakásában. A lángok az ingatlan két helyiségében csaptak fel, ezért a tűzoltókat azonnal riasztották – írta a Szon.hu.

A tűz egy tiszalöki sorház egyik lakásában keletkezett, a lángok két helyiséget érintettek
A tűz egy tiszalöki sorház egyik lakásában keletkezett, a lángok két helyiséget érintettek
Fotó: Illusztráció: Shutterstock / Illusztráció

Így sikerült megfékezni a tüzet a sorházi lakásban

A helyszínre a hajdúnánási hivatásos tűzoltók és a tiszavasvári önkormányzati egységek vonultak ki. A beavatkozás során egy gázpalackot is kihoztak az épületből, hogy megelőzzék a nagyobb bajt.

A lángokat végül két vízsugárral oltották el, így sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen a sorház többi részére.

Melléképület tetőszerkezete égett Gerjenben

Csütörtök éjszaka Gerjenben, a Sport téren is riasztani kellett a tűzoltókat – írta a Teol.hu.

Egy lakóházhoz épített melléképület tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínre a paksi és a kalocsai hivatásos tűzoltók, valamint a faddi önkéntes egység is kiérkezett. 

A tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tűz okozta lángokat.

A lakóházat sikerült megóvni, a lángok nem terjedtek át az épületre.

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Köves Péter tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A tűz egy lakóházhoz épített melléképület tetőszerkezetében keletkezett Gerjenben, a lángokat több tűzoltóegység oltotta el
A tűz egy lakóházhoz épített melléképület tetőszerkezetében keletkezett Gerjenben, a lángokat több tűzoltóegység oltotta el
Forrás: Teol.hu / Fadd ÖTE

 

Nem ez volt az egyetlen tűzeset az elmúlt napokban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a múlt héten a fővárosban is riasztani kellett a tűzoltókat: Józsefvárosban egy vendéglátóhelyen csaptak fel a lángok, és a tűz az épület külső falán futó szellőzőkéményre is átterjedt.

 

