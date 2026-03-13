Eldobni 1 másodperc, eloltani 100 óra, helyreállítani 100 év – tűzgyújtási tilalom lépett életbe!

Március 13., péntektől tilos tüzet gyújtani Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. A tűzgyújtási tilalom – amely vonatkozik a parlag- és gazégetésre is – kiterjed a tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra is – adta hírül közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Péntektől tűzgyújtási tilalom lépett életbe Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében Fotó: Püspökladányi HTP

Eddig él a tűzgyújtási tilalom

Mint írják, a tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. Az aktuális rendelkezésről és a tűzgyújtási szabályokról az erdotuz.hu vagy a katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

Kiemelték, hogy a tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

Eldobni kevesebb mint 1 másodperc, eloltani több mint 100 óra, helyreállítani pedig több mint 100 év!

Halálos áldozatot követelt a tűz Alsózsolcán

Egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városban. A tűz keletkezését vizsgálják, de nem zárható ki, hogy elektromos okokra vezethető vissza.