800 forintos üdítőből 50 ezres balhé: végül 600 ezret fizethet – videóval

Egy budapesti férfi ittas állapotban jelent meg a Balatonnál, ahol át szeretett volna kelni a kompon. Az azonban nem járt, ráadásul az üdítőhöz sem fért hozzá, ami olyan indulatokat váltott ki belőle, amelynek súlyos következményei lettek. Az esetről a Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatta a nyilvánosságot.

Ilyen drága üdítőt talán még nem ittak Magyarországon

Fotó: Részlet a videóból/Facebook

Rongálás a komp meg az üdítő miatt

A vádirat szerint a férfi 2025 augusztusában, hajnali 4 óra körül érkezett meg a Szántódi révhez, ahol azzal szembesült, hogy a korai időpontban még nem közlekedik a komp.

Ez annyira feldühítette, hogy a jegyértékesítő pavilon mellett található sorompót addig feszegette, amíg azt le nem törte. A férfi azonban itt nem állt meg: a már letört sorompórúddal többször ráütött a másik sorompóra is, amely szintén letörött.

A dühe később sem csillapodott. A vádlott a kikötőben egy italautomatát is megrongált, hogy hozzájusson egy alig 800 forintos üdítőhöz, amivel további 50 ezer forintos kárt okozott.

Vádemelés lett a történet vége

Az eset során összesen több mint 600 ezer forintos kár keletkezett a Balatoni Hajózási Zrt. számára.

A Siófoki Járási Ügyészség a férfi ellen nagyobb kárt okozó rongálás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat és közérdekű munka kiszabását indítványozta a Siófoki Járásbíróságon.

A rongálást biztonsági kamera is rögzítette, amely egyértelműen bizonyítja a férfi tettét:

