Drámai percek a Király utcában: az utcán küzdenek egy férfi életéért

Nagy riadalmat keltett a Király utcában történt eset, ahol egy férfi eszméletlenül esett össze a villamosmegálló közelében. A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztés műveletét, miközben a rendőrök biztosították a területet. A szemtanúk szerint percek alatt megjelentek a hatóságok, és gyorsan kialakították azt a teret, ahol az életmentő beavatkozás zavartalanul folytatódhatott – írta a Ripost.

Újraélesztés mentheti meg a rosszul lett ember életét

Fotó: Bors

Újraélesztés zajlik a villamosmegállónál

A beszámolók szerint a férfi eszméletlenül feküdt, és nem mutatott életjeleket. A mentők azonnal megkezdték a légútbiztosítást és a lélegeztetést. Az életmentő beavatkozás során defibrillátort is alkalmaztak, miközben a mentősök folyamatosan próbálták visszahozni az életfunkciókat.

A környéken várakozók csendben figyelték a mentősök munkáját, sokan pedig drukkoltak azért, hogy sikerrel járjon az életmentés.

A rendőrök közben biztosították a helyszínt, hogy a mentőegység zavartalanul dolgozhasson. Az újraélesztés még a helyszínen is hosszú percekig tartott, miközben mindenki abban reménykedett, hogy a férfi életét sikerül megmenteni. A férfi állapotáról a további hírek érkezése után beszámolunk.

