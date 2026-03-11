Drámai percek a Király utcában: az utcán küzdenek egy férfi életéért

Hírlevél
Drámai jelenetek játszódtak le a Király utcai villamosmegállónál a fővárosban, ahol egy férfi rosszul lett. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztés folyamatát, miközben a helyszínen tartózkodók feszülten figyelték az eseményeket.
Nagy riadalmat keltett a Király utcában történt eset, ahol egy férfi eszméletlenül esett össze a villamosmegálló közelében. A helyszínre érkező mentők azonnal megkezdték az újraélesztés műveletét, miközben a rendőrök biztosították a területet. A szemtanúk szerint percek alatt megjelentek a hatóságok, és gyorsan kialakították azt a teret, ahol az életmentő beavatkozás zavartalanul folytatódhatott – írta a Ripost.

Újraélesztés mentheti meg a rosszul lett ember életét
Újraélesztés mentheti meg a rosszul lett ember életét
Fotó: Bors

Újraélesztés zajlik a villamosmegállónál

A beszámolók szerint a férfi eszméletlenül feküdt, és nem mutatott életjeleket. A mentők azonnal megkezdték a légútbiztosítást és a lélegeztetést. Az életmentő beavatkozás során defibrillátort is alkalmaztak, miközben a mentősök folyamatosan próbálták visszahozni az életfunkciókat.

A környéken várakozók csendben figyelték a mentősök munkáját, sokan pedig drukkoltak azért, hogy sikerrel járjon az életmentés.

A rendőrök közben biztosították a helyszínt, hogy a mentőegység zavartalanul dolgozhasson. Az újraélesztés még a helyszínen is hosszú percekig tartott, miközben mindenki abban reménykedett, hogy a férfi életét sikerül megmenteni. A férfi állapotáról a további hírek érkezése után beszámolunk.

A közelmúltban egy 70 éves férfi egyik pillanatról a másikra összeesett otthona előtt Bács-Kiskun Vármegyében. Szerencsére a helyszínen lévő postás azonnal cselekedett és megkezdte az életmentést.

 

