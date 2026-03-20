Sokkoló tragédia Somogyapátiban: titokban szült, majd a kukába dobta az újszülöttet

Sokkoló tragédia rázta meg a Baranya megyei, dél-zselici Somogyapáti falut, ahol egy nő titokban szülte meg gyermekét. Az újszülött meghalt, az ügyben a rendőrség emberölés miatt indított eljárást.
Újszülött tragédiája Somogyapátiban
A Bama.hu szerkesztőségéhez eljuttatottt információk szerint a helyi, többgyermekes nő megszülte az újszülött kisfiát, majd a feltételezések szerint végzett a csecsemővel.
Március 13-án érkezett bejelentés a rendőségre, amely szerint egy 35 éves somogyapáti nő három héttel korábban titokban megszülte gyermekét, a kisfiút egy plédbe csavarta, majd a csecsemő életét vesztette. A nő ezután a holttestet a kukába rakta, amelynek tartalma azóta a szeméttelepre került. A rendőrök az édesanyát előállították, emberölés bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását
– áll a rendőrség közleményében.
Az ügyben az eljárást szakértők bevonásával folytatja a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Halott csecsemő az osztrák-magyar határnál – a hatóságok léptek; már körvonalazódik, hogy mi történhetett
Januárban egy újszülött holttestére bukkantak az osztrák-magyar határnál. A nickelsdorfi csecsemőgyilkosság miatt most több embert is elfogtak, köztük a gyermek mindössze 17 éves édesanyját.