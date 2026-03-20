Orbán Viktor kemény pofont adott Merznek: a magyar miniszterelnök nagy szívességet tett a németeknek

újszülött

Sokkoló tragédia Somogyapátiban: titokban szült, majd a kukába dobta az újszülöttet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Megrázó eset történt a dél-zselici Somogyapátiban, ahol egy nő titokban hozta világra gyermekét. Az újszülött a történtek során életét vesztette, az ügyben emberölés miatt nyomoznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló tragédia rázta meg a Baranya megyei, dél-zselici Somogyapáti falut, ahol egy nő titokban szülte meg gyermekét. Az újszülött meghalt, az ügyben a rendőrség emberölés miatt indított eljárást.

újszülött
Megszülte, majd plédbe csavarva a kukába dobta az újszülött kisfiát
Fotó: Illusztráció/Unsplash

Újszülött tragédiája Somogyapátiban

A Bama.hu szerkesztőségéhez eljuttatottt információk szerint a helyi, többgyermekes nő megszülte az újszülött kisfiát, majd a feltételezések szerint végzett a csecsemővel.

A rendőrség tájékoztatása szerint március 13-án érkezett bejelentés az esetről. A gyanú alapján a 35 éves somogyapáti nő három héttel korábban titokban szülte meg gyermekét.

A kukába került az újszülött

A kisfiút egy plédbe csavarta, majd a csecsemő életét vesztette.

Ezt követően a nő a holttestet a kukába helyezte, amelynek tartalma azóta a szeméttelepre került.

Március 13-án érkezett bejelentés a rendőségre, amely szerint egy 35 éves somogyapáti nő három héttel korábban titokban megszülte gyermekét, a kisfiút egy plédbe csavarta, majd a csecsemő életét vesztette. A nő ezután a holttestet a kukába rakta, amelynek tartalma azóta a szeméttelepre került. A rendőrök az édesanyát előállították, emberölés bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását

áll a rendőrség közleményében.

Az ügyben az eljárást szakértők bevonásával folytatja a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

