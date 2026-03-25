Ukrán „szeretetcsomag”: bombát küldött haza – meghalt a felesége, a gyerekei is megsérültek

Egy megrázó bűncselekmény rázta meg Ukrajnát, amikor egy férfi saját családját vette célba egy robbanószerkezettel. Az ukrán katona által feladott csomag halálos robbanást okozott, amelynek következményei rendkívül tragikusak voltak – írja a Bors.

Bombát küldött haza az ukrán katona, ami fel is robbant a csaldja körében

Fotó: Illusztráció (FIlip Bitulescu/Pexels)

Ukrán katona meglepetése: halálos csomagot hozott a postás

A hatóságok szerint az eset a Mikolajiv terület egyik településén, Pervomajszk városában történt március 20-án, pénteken. A férfi egy házilag készített bomba segítségével hajtotta végre a támadást, amelyet postai úton juttatott el családjához.

A csomag felnyitásakor a robbanás azonnal bekövetkezett. A 25 éves nő a helyszínen életét vesztette, míg a másfél éves kislánya és a hatéves fia súlyos, maradandó sérüléseket szenvedtek el. A gyermekeket jelenleg is orvosi felügyelet alatt kezelik.

Fegyverarzenált találtak a lakásban

A nyomozás során a rendőrök átkutatták a férfi otthonát, ahol jelentős mennyiségű fegyvert és robbanóanyagot találtak. A beszámolók szerint hét gránát, öt dinamit, plasztik robbanóanyagok, gyújtóbombák, valamint több tucat detonátor és lőszer is előkerült.

A hatóságok az illegális fegyvertartás mellett a férfival szemben több bűncselekmény miatt is eljárást indítottak.

Akár életfogytiglant is kaphat

A 34 éves férfit előre kitervelt gyilkossággal gyanúsítják. A rendőrség már őrizetbe vette, és jelenleg is vizsgálják az indítékait. Egyelőre nem ismert, mi vezetett odáig, hogy a saját családja ellen forduljon.

A bűncselekmény súlyossága miatt a férfi akár 15 év börtönbüntetést vagy életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.

Az esettel kapcsolatban a híradásokat is nézve óhatatlanul felmerülhet bennünk a kérdés: vajon tényleg ezt a mentalitást akarjuk beimportálni az EU-ba?

