Magyar börtön helyett az ukrán frontot választotta a balatonfüredi nehézfiú

Zichy Miklós Tamás ellen hét elfogatóparancs van érvényben, súlyos bűncselekmények miatt. Katonai tevékenysége okán tiltott toborzás miatt is körözik, jelenleg az ukrán fronton harcolhat, ha egyáltalán még életben van. A Blikk utánajárt, hogy pontosan miket követett el a most 37 éves balatonfüredi férfi.

Az ukrán fronton harcoló Zichy Miklós Tamást emberölés, zsarolás, sikkasztás és tiltott toborzás miatt is körözik Fotó: Police.hu

A férfi 2019 nyarán megütött valakit egy balatonfüredi bár teraszán, majd megfogadta, hogy megöli a biztonsági őröket, akik megfékezték az őrjöngését. Egyik ismerősétől akarta megszerezni az őrök elérhetőségét, azonban ő nem adta meg, ezért neki is alaposan ellátta a baját. A Blikk által megszerzett vádiratban az szerepel, hogy ezután

magához vette engedéllyel tartott pisztolyát, majd visszament a diszkóhoz azért, hogy a biztonsági őrökkel szemben az éles lőszerekkel töltött fegyvert használja. Odaérve a pisztolyáért nyúlt, és közölte, hogy „Most szétlövök mindenkit!”.

Dulakodás alakult ki, majd lefegyverezték és megütötték a támadót, aki elesett. Az is kiderült, Zichy az ámokfutása előtt gyógyszert, alkoholt és kokaint is fogyasztott.

Így kötött ki az ukrán fronton

Tettéért a Győri Ítélőtábla 2022 májusában jogerősen három év szabadságvesztésre ítélte, ő azonban nem vonult be a börtönbe. Azóta sikkasztás miatt is bíróság elé kellett volna állnia Veszprémben, ám az ügyvédje arról tájékoztatta a bírót, hogy a férfi katonai szolgálatot teljesít Ukrajnában.

– A közösségi médiában olyan fotókat osztott meg magáról, ami alapján feltehető, hogy az orosz-ukrán konfliktusban vesz részt.

Egyébként korábban évekig szolgált a francia idegenlégióban, a képeken pedig katonai egyenruhában, állig felfegyverkezve pózol, ukrán zászlós felvarróval.

Emiatt megtették a feljelentést, így indult ellene eljárás tiltott toborzás miatt is – mondta el a Blikknek egy, az ügyre rálátó informátor.

A tiltott toborzás bűncselekménynek minősül Fotó: AFP

Mit jelent a tiltott toborzás?

Nemzetközi jogi kötelezettség alapján a tiltott toborzás bűncselekménynek minősül. Egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha egy magyar állampolgár – szövetséges fegyveres erőn kívül – nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres összeütközésben részt vevő, idegen fegyveres szervezetbe önként belép, erre ajánlkozik vagy ilyen fegyveres szervezetben kiképzésen vesz részt.