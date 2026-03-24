Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Először pénzt kért, majd falhoz vágta és megütötte áldozatát az ukrán rabló

Egy ártatlannak tűnő kérés után durva támadás történt Kiskunmajsán, ahol egy férfi pénzt kért, majd rátámadt az áldozatára. Az ukrán rabló végül erőszakkal szerezte meg az értékeket.
Egy ukrán férfi sajátos módszert választott a pénzszerzésre Kiskunmajsán. A Baon.hu számolt be a bicskanyitogató esetről.

Megszületett az ítélet az ukrán rabló ügyében
Az ukrán rabló előbb pénzt kért, majd támadott

A férfi egy üzlet parkolójában lépett oda a sértetthez, és pénzt kért tőle. Amikor az áldozat elővette a pénztárcáját, megpróbálta azt kikapni a kezéből. Ez nem sikerült, ezért dulakodás alakult ki közöttük.

A támadó a sértettet a falhoz lökte, majd szájon vágta. 

Ezután megszerezte a pénztárcát, kivette belőle a 20 ezer forintot, a tárcát eldobta, majd elmenekült.

Ítélet is született

Az ügyben a Kiskunhalasi Járási Ügyészség emelt vádat. Az ukrán férfit a rablás miatt a Kiskunhalasi Járásbíróság 5 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

Rablás az örkényi vasútállomásnál: négyen késsel fenyegették, majd összeverték a férfit

Este támadtak rá egy férfira Pest vármegyében, aki a vasútállomás felé tartott. A rablás során négy férfi késsel fenyegette meg, majd brutálisan bántalmazta a sértettet.

 

