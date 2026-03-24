Először pénzt kért, majd falhoz vágta és megütötte áldozatát az ukrán rabló

Egy ukrán férfi sajátos módszert választott a pénzszerzésre Kiskunmajsán. A Baon.hu számolt be a bicskanyitogató esetről.

Megszületett az ítélet az ukrán rabló ügyében

Az ukrán rabló előbb pénzt kért, majd támadott

A férfi egy üzlet parkolójában lépett oda a sértetthez, és pénzt kért tőle. Amikor az áldozat elővette a pénztárcáját, megpróbálta azt kikapni a kezéből. Ez nem sikerült, ezért dulakodás alakult ki közöttük.

A támadó a sértettet a falhoz lökte, majd szájon vágta.

Ezután megszerezte a pénztárcát, kivette belőle a 20 ezer forintot, a tárcát eldobta, majd elmenekült.

Ítélet is született

Az ügyben a Kiskunhalasi Járási Ügyészség emelt vádat. Az ukrán férfit a rablás miatt a Kiskunhalasi Járásbíróság 5 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

