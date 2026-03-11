Videón a 46 perces autós üldözés: többmilliós büntetés lett a vége

A józsefvárosi rendőrök február 28-án éjszaka a járművezetők ittasságát ellenőrizték, amikor a szóban forgó autót is megállították. Ekkor gyorsultak fel az események, az autós üldözés pillanatok alatt elkezdődött. A Bors megosztotta a hajszáról készült rendőrségi felvételeket is.
Majdnem megúszták, de krimibe illő üldözés lett a vége
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a járművet 23 óra 10 perc körül állították meg. A sofőr alkoholszondás ellenőrzése negatív lett, ezért már indult volna tovább.
A szolgálatban lévő főtörzsőrmesternek, Stefkó Krisztiánnak azonban gyanúsan ismerős volt a rendszám. Rövid gondolkodás után eszébe jutott, hogy nem sokkal korábban egy ilyen rendszámú autó eltulajdonításáról érkezett bejelentés.
A rendszerben végzett ellenőrzés megerősítette a gyanút: a jármű február 26. óta körözés alatt állt.
46 percig tartott a menekülés
A rendőrök autóba ültek és a jármű után indultak, a sofőr azonban inkább a menekülést választotta. Először figyelmen kívül hagyta a megkülönböztető jelzést használó rendőrautót, majd gyorsítani kezdett. A menekülés során egy ponton a sofőr és utasa helyet cseréltek a volán mögött.
A hajszának végül Rákospalotán vetettek véget a rendőrök, ahol sikerült megállásra kényszeríteni az autót.
Súlyos szabálysértések derültek ki
A volánnál ülő S. Jennifer kipattant a járműből, és feltartott kézzel jelezte, hogy nem kíván tovább menekülni.
A korábbi sofőrt, a megállításkor már az anyósülésen ülő J. Richárdot a rendőrök emelték ki az autóból.
Az intézkedés során kiderült:
- egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel
- az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett
J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett.
Közel négymillió forint lett a vége
A 30 éves férfival és a 31 éves nővel szemben a rendőrök feljelentést tettek engedély nélküli vezetés miatt, valamint azért is, mert az autó kötelező biztosítás nélkül vett részt a forgalomban.
A szabálysértések miatt összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki:
- 46 alkalommal tilos jelzésen haladtak át
- 3 alkalommal megszegték a behajtani tilos jelzést
- 1 alkalommal megszegték a kötelező haladási irányt
- 2 alkalommal nem használták a biztonsági övet
A bírságok végösszege 3 939 000 forint lett.
J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt indított eljárást, míg a jármű önkényes elvétele ügyében a X. Kerületi Rendőrkapitányság folytat nyomozást.
A népligeti autós üldözés – civilek kapták el az ámokfutókat
Február 27-én kora délután Budapest IX. kerületében egy sofőr kis híján elgázolt egy gyalogost, majd a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett. Az autós üldözést rögzítette a járőrkocsi fedélzeti kamerája. A jármű vezetőjét és egyik utasát civil összefogással sikerült megállítani, két társukat jelenleg is keresik.