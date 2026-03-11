Hírlevél
autós üldözés

Videón a 46 perces autós üldözés: többmilliós büntetés lett a vége

Egy rutinellenőrzésből pillanatok alatt rendőri akció lett Budapest utcáin, amikor egy járőrnek gyanús lett egy autó rendszáma. Az autós üldözés végül 46 percen át tartott, és súlyos következményekkel zárult a menekülők számára.
A józsefvárosi rendőrök február 28-án éjszaka a járművezetők ittasságát ellenőrizték, amikor a szóban forgó autót is megállították. Ekkor gyorsultak fel az események, az autós üldözés pillanatok alatt elkezdődött. A Bors megosztotta a hajszáról készült rendőrségi felvételeket is.

üldözés
Autós üldözés brutális következményekkel
Fotó: részlet a BRFK videójából/Bors

Majdnem megúszták, de krimibe illő üldözés lett a vége

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a járművet 23 óra 10 perc körül állították meg. A sofőr alkoholszondás ellenőrzése negatív lett, ezért már indult volna tovább.

A szolgálatban lévő főtörzsőrmesternek, Stefkó Krisztiánnak azonban gyanúsan ismerős volt a rendszám. Rövid gondolkodás után eszébe jutott, hogy nem sokkal korábban egy ilyen rendszámú autó eltulajdonításáról érkezett bejelentés.

A rendszerben végzett ellenőrzés megerősítette a gyanút: a jármű február 26. óta körözés alatt állt.

46 percig tartott a menekülés

A rendőrök autóba ültek és a jármű után indultak, a sofőr azonban inkább a menekülést választotta. Először figyelmen kívül hagyta a megkülönböztető jelzést használó rendőrautót, majd gyorsítani kezdett. A menekülés során egy ponton a sofőr és utasa helyet cseréltek a volán mögött.

A hajszának végül Rákospalotán vetettek véget a rendőrök, ahol sikerült megállásra kényszeríteni az autót.

Súlyos szabálysértések derültek ki

A volánnál ülő S. Jennifer kipattant a járműből, és feltartott kézzel jelezte, hogy nem kíván tovább menekülni.

A korábbi sofőrt, a megállításkor már az anyósülésen ülő J. Richárdot a rendőrök emelték ki az autóból.

Az intézkedés során kiderült:

  • egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel
  • az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett

J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett.

Közel négymillió forint lett a vége

A 30 éves férfival és a 31 éves nővel szemben a rendőrök feljelentést tettek engedély nélküli vezetés miatt, valamint azért is, mert az autó kötelező biztosítás nélkül vett részt a forgalomban.

A szabálysértések miatt összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki:

  • 46 alkalommal tilos jelzésen haladtak át
  • 3 alkalommal megszegték a behajtani tilos jelzést
  • 1 alkalommal megszegték a kötelező haladási irányt
  • 2 alkalommal nem használták a biztonsági övet

A bírságok végösszege 3 939 000 forint lett.

J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt indított eljárást, míg a jármű önkényes elvétele ügyében a X. Kerületi Rendőrkapitányság folytat nyomozást.

