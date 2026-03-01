Hírlevél
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

uszályhajó

Uszályhajó rekedt a Duna fogságába Vámosszabadinál – fotókkal, videóval

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
A román felségjelzésű Alcyon péntek délután futott zátonyra a folyó Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán. A búzát szállító uszályhajó eleje sérült meg. Szakemberek dolgoznak azon, hogy kiszivattyúzzák a hajótestből a vizet.
Léket kapott egy uszályhajó Vámosszabadinál: az Alcyon nevű, román felségjelzésű vízi jármű pénteken a délutáni órákban futott zátonyra. A búzát szállító hajó eleje sérült meg – adta hírül a Kisalföld.hu.

Zátonyra futott a búzát szállító uszályhajó Vámosszabadinál
Zátonyra futott a búzát szállító uszályhajó Vámosszabadinál / Fotó: Molcsányi Máté

Mint írják, a szakemberek péntek óta azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a hajótestből a vizet, de a helyiek szerint nem sok sikerrel. Tegnap óta még több víz kerülhetett a hajóba, ugyanis szemtanúk szerint az elsüllyedt rész jobban víz alá került, mint egy nappal korábban. 

Léket kapott az uszályhajó Vámosszabadinál

A Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál információi szerint a hajó négy, öt főből álló személyzete közül senki nem sérült meg. Jó hír az is, hogy az üzemanyagtartály épen maradt, így a Duna vize nem szennyeződött.

A baleset helyszínén a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség szakemberei folyamatosan jelen vannak. 

A helyszínen készült képgaléria megtekinthető itt.

Szokatlan látvány tárult a Dunánál közlekedők elé a tavalyi év utolsó napján. Egy több száz tonnás szállodahajó megfeneklett Gönyű térségében és napokig mozdulatlanul állt a kavicságyon.

 

