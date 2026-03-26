Vigyázzon! Egy nem létező utazási iroda próbálja becsapni a magyarokat

Judit és párja Egyiptomban, Hurghadában olyan utazásba keveredtek, ami inkább rémálomnak tűnt, mint nyaralásnak. Az utazást szervező „Lotti” nevű magyar nő és férje, Karim, a visszaútra szóló repülőjegyeket visszatartották, hogy a pár fizessen a hiányzó szolgáltatásokért. Két nap stressz után a szálloda recepciója segített megszerezni a jegyeket, de az előre befizetett, több száz eurós programokra senki nem adott magyarázatot – írta a Blikk.hu.

Olcsó nyaralást ígért az utazási iroda Egyiptomba, szervezőik azóta felszívódtak

Nem Juditék az elsők, akiket csúnyán átvertek. A Facebookon Egyiptom iránt érdeklődő magyar csoportban több panaszos is ír arról, hogy Lottiék átverték őket. Az iroda online láthatósága megszűnt, honlapjuk karbantartás alatt, hurghadai irodájuk zárva, hívásokra nem válaszolnak.

Felszívódtak az utazási iroda szervezői

Judit beszámolója szerint 2100 eurót fizettek egy kilenc éjszakás nyaralásért, tele extra programokkal. Már a hurghadai reptéren feltűnt nekik, hogy senki sem várja őket, de a helyiek segítségével eljutottak a szállodához. A nagy forgalomra hivatkozva azt hitték, csak véletlenül kerültek el az iroda helyi munkatársával.

A hotelben azonban kiderült, hogy a foglalásuk valójában egy egyágyas szobára szólt, és 360 eurót kellett fizetniük, hogy kétágyasra cserélhessék.

Amikor az extra programokra – amelyekért 600 eurót fizettek – rákérdeztek, kiderült, hogy az iroda egyetlen programra sem regisztrálta őket. Amikor számonkérték emiatt, a Lotti nevű nő minősíthetetlen hangnemben válaszolt neki. Azzal fenyegetőzött, hogy a visszaútra szóló repülőjegyeket nem kapják meg a "támadásuk miatt".

Sírva panaszoltam el a szálloda recepciósainak, akik intézkedtek, s akiknek – a rendőrségtől tartva – odaadták a jegyeket. Pénteken repülünk vissza, s az első dolgom lesz, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. Több százezer forinttal húztak le minket."

Mások is áldozatul estek az utazásszervezőknek

Egy Edit nevű nő a két ötéves unokájával készült volna nyaralni, de a folyamatos módosítások és az elérhetetlenség miatt, inkább lemondta az utat. Gina is beszámolt a gondokról a közösségi oldalakon.

Engem is 'behúzott' ez a hölgy, illetve ez az iroda, de bevallom őszintén, én is hibás vagyok, mert elhittem, hogy az olcsó áraik mögött tartalom is van."

– panaszolta.