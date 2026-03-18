Rendkívüli

A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

Egyetlen ütés miatt kellett újraéleszteni egy miskolci férfit

Egy pillanat alatt eszkalálódott egy vita Miskolcon, egy 64 éves ember a betonra zuhant. Az ütés után a férfi szíve leállt, a mentőknek a helyszínen kellett újraéleszteniük.
Egy vasárnap délutáni vita Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon majdnem tragédiába torkollott, amikor egy 64 éves férfi életéért kellett küzdeni, miután egyetlen ütéstől a földre zuhant – írta a Borsonline.hu.

Az ütés után a férfi a betonra zuhant, életveszélyes állapotba került
Az ütés után a férfi a betonra zuhant, életveszélyes állapotba került
Fotó: Unsplash

Egyetlen ütés miatt vált életveszélyessé egy verekedés

Az eset egy dohánybolt előtt történt, ahol a férfi vitakozni kezdett egy 36 éves miskolcival. Hogy min kaptak össze, az nem derült ki, de a vita gyorsan elfajult. A fiatalabb férfi egy ütéssel vetett véget a konfliktusnak.

Az ütés után a nyugdíj előtt álló áldozat azonnal elvesztette az egyensúlyát, és arccal a betonra zuhant. 

A szemtanúk szerint a becsapódás után mozdulatlanul feküdt, majd leállt a szíve. A helyszínen tartózkodók riasztották a mentőket, akiknek sikerült újraéleszteniük a sérültet. A miskolci rohamkocsi hamar a helyszínre ért. A mentők stabilizálták az állapotát, majd lélegeztetve vitték kórházba. Jelenleg is az intenzív osztályon kezelik, gépeken tartják életben. Az ismerősei végignézték az ellátást, és a mentők munkáját is segítették a helyszínen. A rendőrök tanúvallomások és kamerafelvételek alapján azonosították a támadót. 

Az eddigi információk szerint a férfi súlyos sérüléseit nem maga az ütés, hanem az esés okozta.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés miatt indult eljárás a 36 éves férfi ellen, aki szabadlábon védekezik.

 

