Egy kutyáért halt meg a hős vadászpilóta

A védelmi minisztérium közlése szerint a 30 éves Octavian Palferenţ százados egy kutyát próbált kimenteni a bázis területén lévő víztartályból. A vadászpilóta a mentési kísérlet közben került bajba.

Egy kutyáért adta életét a hős vadászpilóta (illusztráció)

Fotó: ChatGPT

Meghalt a hős vadászpilóta

A közelben tartózkodó egyik kollégája kihúzta őt a vízből, majd a többiekkel együtt még a mentők megérkezése előtt megkezdték az újraélesztését. Minden erőfeszítésük ellenére azonban már nem tudták megmenteni az életét – írja a Maszol.ro,

amely arról nem számol be, mi lett a kutyával, sikerült-e a hősnek megmentenie.

Mivel egyetlen román oldalon sem említik meg, nagyon valószínű, hogy a szerencsétlen állat sem élte túl.

A katona a romániai aranyosgyéresi 71-es számú légi bázison szolgált vadászpilótaként.

A tragédia idején kiküldetésben tartózkodott a borceai 86-os számú légi támaszponton.

A százados házas volt, gyermeke nem született. Az eset körülményeit vizsgálják az illetékes hatóságok.

