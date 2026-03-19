Egyest kapott a suliban, ezért rátámadt tanárjára: vádemelés lett a vége

Egy rossz jegy miatt indult konfliktusból komoly ügy lett és a vádemelés után már a bíróság dönthet annak a bajai diáknak a sorsáról, aki rátámadt a tanárára. Az eset még tavaly novemberben történt, de most új szakaszába lépett az ügy – írta a Baon.hu.

Vádemelés lett a fegyelmezetlen viselkedésből

A történet egy dupla tanóra első felében kezdődött, amikor a 16 éves tanuló elégtelen osztályzatot kapott, mert nem készült fel. A szünetben azt mondta, hogy inkább elhagyja az órát, ám tanára figyelmeztette, hogy ez igazolatlan hiányzásnak számít.

A helyzet ekkor hirtelen elfajult és a diák dühbe gurult, majd rátámadt a pedagógusra. Először a táskájával ütötte meg, majd ököllel is bántalmazta.

A jelenlévő diákok gyors reakciója akadályozta meg, hogy a helyzet még súlyosabbá váljon. A támadó ezt követően elhagyta az iskolát.

A tanár a bántalmazás következtében könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek néhány napon belül gyógyultak.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emelt vádat a fiatalkorú ellen. Az ügyben a Bajai Járásbíróság hoz majd döntést.

Egy másik esetben szülők szervezett akció keretein elül bántalmaztak egy pedagógust. Egy anya és a férje a gyerekük tanárával előbb csak kiabáltak. Aztán neki is estek. Többször is megütötték, mind a ketten. A tanár súlyosan megsérült.