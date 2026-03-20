Autó csapódott vonatnak a vasúti átjáróban Vas vármegyében – fotókkal

A Vaol.hu adott hírt róla, hogy a 87-es főúton, a 37-es kilométernél, Gyöngyösfalu átkelési szakaszán a vasúti átjáróban egy személyautó vonattal ütközött.

A piros Renault a vasúti átjáróban ütközött a vonattal

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban egy ember utazott, ő ki tudott szállni az összeroncsolódott gépkocsiból. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A baleset akadályozza a forgalmat a 87-es főút érintett szakaszán, így azt a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. Kerülni a településen belül lehet.

A gyöngyösfalui vonatbaleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Nemrégiben egy motor és egy vonat ütközött össze Tiszalökön, a Damjanich utcai vasúti átjárónál.