Autó csapódott vonatnak a vasúti átjáróban Vas vármegyében – fotókkal

A baleset a 87-es főúton, Gyöngyösfalunál történt. A vonat alaposan összegyűrte a Renault Cliót a vasúti átjáróban.
A Vaol.hu adott hírt róla, hogy a 87-es főúton, a 37-es kilométernél, Gyöngyösfalu átkelési szakaszán a vasúti átjáróban egy személyautó vonattal ütközött.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban egy ember utazott, ő ki tudott szállni az összeroncsolódott gépkocsiból. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A baleset akadályozza a forgalmat a 87-es főút érintett szakaszán, így azt a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. Kerülni a településen belül lehet.
Fotókon a vasúti átjáróban történt ütközés
A gyöngyösfalui vonatbaleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.
Nemrégiben egy motor és egy vonat ütközött össze Tiszalökön, a Damjanich utcai vasúti átjárónál.
