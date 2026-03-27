Védett ár után itt a milliós bírság a benzinkutakon!

A benzinkutaknál most kiemelt figyelmet kap a szabályok betartása, különösen a védett ár előírásai miatt. A NAV célja egyértelmű: biztosítani, hogy mindenhol ugyanazok a feltételek érvényesüljenek és ne legyen visszaélés az üzemanyagárakkal kapcsolatban – írta a Baon.hu.

A védett ár körüli szabályok be nem tartása milliós bírságot von maga után

A márciusban bevezetett intézkedések értelmében a 95-ös benzin és a gázolaj ára is maximálva lett, így ezeknél az üzemanyagoknál szigorúbb ellenőrzésekre lehet számítani.

Védett ár: itt figyel most leginkább a NAV

Az ellenőrzések során eddig több ezer vizsgálat zajlott le és bár a legtöbb benzinkút szabályosan működik, néhány helyen komoly hibákat találtak.

Az egyik leggyakoribb probléma a nem megfelelő tájékoztatás volt, például nem tüntették fel egyértelműen a védett árat. Ez elsőre apróságnak tűnhet, de komoly következménye lehet. Ennél súlyosabb esetekben viszont már egyértelmű szabálysértés történt és több helyen kannába tankolták a védett árú üzemanyagot, ami kifejezetten tiltott.

Az ilyen jellegű szabályszegések pedig nem maradnak következmények nélkül. A hatóság akár 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat az érintett kutakra.

A NAV tapasztalatai szerint ugyanakkor a legtöbb benzinkút betartja az előírásokat, ami pozitív jel. A jogsértések száma a vizsgálatokhoz képest viszonylag alacsony. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hatóság hátradőlne, hiszen az ellenőrzések folytatódnak.

Mire érdemes figyelni?

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy minden érintett pontosan ismerje a szabályokat és be is tartsa azokat. A tájékoztatás, az árak feltüntetése és az értékesítés módja mind kulcsfontosságú. A védett árakat

a 95-ös benzin esetében 595 forintban,

a gázolajét pedig 615 forintban maximalizálták.

A NAV folyamatosan frissíti az információkat, így érdemes követni a hivatalos csatornákat.