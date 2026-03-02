Vendégmunkás késelte meg a kollégáját egy építkezésen Szegeden

Munkahelyi konfliktus durvult el péntek délután két vendégmunkás között egy szegedi építkezésen. A gyanúsított először az övével próbálta megütni haragosát, ám ebben a munkatársai megakadályozták. Ezután – életveszélyes fenyegetések közepette – egy késsel támadt kollégájára, akit meg is szúrt – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Késsel szúrta meg kollégáját a most letartóztatott vendégmunkás Fotó: illusztráció/Pexels

Letartóztatták a vendégmunkást

A támadót végül a többi munkásnak sikerült megfékeznie, majd átadták őt a kiérkező rendőröknek. A főügyészség az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra el is rendelt. A végzést az ügyészség tudomásul vette.

