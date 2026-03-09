Felnőttek fogták le a 14 éves lányt egy verekedésnél – most eltűntek a felvételek

Egy fiatalok közötti konfliktus miatt került a figyelem középpontjába egy heves verekedés, amely egy focipályán történt még 2025 áprilisában. A történet azonban nemcsak a két tinilány összecsapásáról szól, ugyanis a sértett családja szerint felnőttek is közbeléptek és az esetet rögzítő felvételeknek most nyoma veszett. A 14 éves Jázmin a történtek után kórházba került, ám a történet egy váratlan fordulatot vett és végül neki is meg kellett jelennie a rendőrségen – írta a Bors.

A verekedés bizonyítékai eltűntek

Verekedés a focipályán

A család elmondása szerint a konfliktus egy kamaszfiú miatt kezdődött, aki állítólag egymás ellen hangolta a két lányt. Mindkettőjüknek azt mondta, hogy a másik rosszat beszél róla és addig hergelte őket, amíg végül a focipályán szóváltásba keveredtek.

A vita rövid időn belül tettlegességig fajult. A beszámolók szerint a 15 éves lány rokonai is megjelentek a helyszínen és a család állítása szerint lefogták Jázmint, miközben a másik lány ütlegelte őt. A tinilány több sérülést szenvedett, megsérült a feje és a nyaka, valamint a hajából is kitéptek.

Az apa szerint felnőttek is közbeléptek

Jázmin édesapja, Zubor András elmondása szerint a helyzet különösen azért felháborító, mert szerinte több felnőtt is jelen volt, és ők tartották vissza a lányát.

Öt felnőtt fogta le a lányomat, hogy ne essen össze az ütésektől és körbeállták, hogy ne tudjon elmenekülni. Azt mondták, addig fogja ütni őt a másik lány, míg ki nem mondja Jázmin, hogy "csicska vagyok. Jázminnak sérült volt a lába eleve, ő nem is hívta volna ki verekedni a másik lányt, ez a fiú ugrasztotta őket össze, brahiból. Nem tudta, hogy ilyen súlyos következményei lesznek. Hazudott mind a két lánynak, hogy a két lány összeverekedjen, mert ő ezt látni akarta

Furcsa fordulat az ügyben

A történet egy újabb váratlan fordulatot vett, amikor a másik lány feljelentést tett. A bejelentés szerint a támadó keze megsérült, amikor ököllel arcon ütötte Jázmint, és az ökle hozzáért a lány fogához. Emiatt a 14 éves lánynak is meg kellett jelennie rendőrségi kihallgatáson. A család abban bízott, hogy a focipálya környékén működő kamerák felvételei tisztázhatják a történteket.