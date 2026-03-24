Brutális verés Monornál: autósok támadtak egy kerékpáros házaspárra

Egy közlekedési vita indult el Monor közelében, amely brutális konfliktusba torkollott. A verés után azonban az események tovább súlyosbodtak – írja a Blikk.

A vádirat szerint három férfi autóval haladt, amikor szóváltásba keveredtek egy kerékpáros házaspárral. Az autósok kiabálni kezdtek, mert szerintük a biciklisek nem a kijelölt úton haladtak. A kerékpáros visszaszólt, majd a feleségével továbbindult.

A konfliktus itt nem zárult le. Az autósok megfordultak, követték a párt, majd eléjük vágva megállásra kényszerítették őket. Az egyik férfi kiszállt, üldözőbe vette a menekülni próbáló kerékpárost, utolérte, majd többször megütötte. A földre került sértettet tovább bántalmazták, egyikük még bele is rúgott. A férfi súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A három férfi a verés után egy közeli presszóba ment, ahol alkoholt fogyasztottak. Nem sokkal később a rendőrök intézkedtek, a sofőrt pedig már ittas állapotban találták meg. Az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés és ittas járművezetés miatt emeltek vádat. A vádlottak sorsáról a Monori Járásbíróság dönt.

