Vérfagyasztó titok Ceglédbercelen: horrorgyilkosságra derült fény – itt vannak a részletek

Újabb hátborzongató részletek derültek ki a Pest vármegyei Ceglédbercel településhez köthető bűnügyről, amelyben egy 64 éves férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Újabb részleteket árult el a Blikknek Dr. Tomsits Tulipán rendőr alezredes a ceglédberceli gyilkossággal kapcsolatban.
Évtizedekig titkolta a gyilkosságot
Ahogy azt az Origo több cikkében is taglalta, a nyomozás eddigi adatai szerint a férfi 1999 májusában ölhette meg a feleségét. A tragédia a gyanú szerint azért történt, mert a nő a kétéves gyermekükkel együtt el akarta hagyni a közös otthonukat.
A hatóságok szerint a férfi először fojtogatni kezdte a nőt, akit egy húsbárddal 18 alkalommal fejbe sújtott.
A brutális támadás után az áldozat holttestét egy erdős-bokros területen elásta Ceglédbercel határában.
A maradványokat csak a közelmúltban találták meg a szakemberek, miután a nyomozás újraindult.
Évekig más történetet mesélt
A férfi korábban azt állította a hatóságoknak, hogy a felesége egy szatyorral a kezében egyszerűen elment otthonról, és arra kérte, vigyázzon a kisfiukra.
A házasságuk azonban már korábban megromlott. A férfi vallomása szerint a felesége és az édesanyja között feszült volt a viszony, és ez is közrejátszott abban, hogy a nő el akart költözni.
Az ügy sokáig megoldatlan maradt, azonban az eltűnt asszony testvérei a közelmúltban új információkat adtak át a rendőrségnek egy hagyatéki eljárás során.
Gyanús részletek vezettek nyomra
A nyomozók szerint több körülmény is gyanút keltett.
Az asszony postai megtakarításai érintetlenek maradtak, és az a pénz sem tűnt el, amelyet a bakancsába rejtve tartott. Emellett a férfi akkori céges autójával az eltűnés idején szokatlanul sok kilométert tett meg, ami szintén felkeltette a hatóságok figyelmét.
A rendőrök azt is vizsgálták, hogy a férfi a kertjükben lévő kútnál átalakításokat végzett, ami tovább erősítette a gyanút.
Poligráfon megbukott
A férfi a nyomozás során poligráfos vizsgálaton is részt vett, amelyen megbukott. Ezt követően új történettel állt elő.
Azt állította, hogy valójában az édesanyja ölte meg a feleségét egy húsbárddal, amikor ő éppen boltban volt. A férfi szerint az anyja később azt mondta neki, hogy azért tette, hogy az unokáját ne veszítse el.
A gyanúsított hozzátette: azért ásta el a holttestet, hogy a gyermeke ne veszítse el a nagymamáját.
Letartóztatták a férfit
A férfi letartóztatását a múlt hét vasárnap rendelték el, néhány nappal azután, hogy a szakemberek kihantolták az 1999-ben eltemetett asszony földi maradványait Ceglédbercel térségében.
A hatóságok jelenleg különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt folytatják az eljárást az ügyben. A férfi édesanyja – akire a gyanúsított most a gyilkosságot próbálja hárítani – 2007-ben meghalt, így őt már nem lehet meghallgatni az ügy részleteiről.