Vérfagyasztó titok Ceglédbercelen: horrorgyilkosságra derült fény – itt vannak a részletek

Újabb hátborzongató részletek derültek ki a Pest vármegyei Ceglédbercel településhez köthető bűnügyről, amelyben egy 64 éves férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítanak. Újabb részleteket árult el a Blikknek Dr. Tomsits Tulipán rendőr alezredes a ceglédberceli gyilkossággal kapcsolatban.

Újabb részleteket árult el Dr. Tomsits Tulipán alezredes a ceglédberceli gyilkossággal kapcsolatban

Fotó: Polyák Attila

Évtizedekig titkolta a gyilkosságot

Ahogy azt az Origo több cikkében is taglalta, a nyomozás eddigi adatai szerint a férfi 1999 májusában ölhette meg a feleségét. A tragédia a gyanú szerint azért történt, mert a nő a kétéves gyermekükkel együtt el akarta hagyni a közös otthonukat.

A hatóságok szerint a férfi először fojtogatni kezdte a nőt, akit egy húsbárddal 18 alkalommal fejbe sújtott.

A brutális támadás után az áldozat holttestét egy erdős-bokros területen elásta Ceglédbercel határában.

A maradványokat csak a közelmúltban találták meg a szakemberek, miután a nyomozás újraindult.

Évekig más történetet mesélt

A férfi korábban azt állította a hatóságoknak, hogy a felesége egy szatyorral a kezében egyszerűen elment otthonról, és arra kérte, vigyázzon a kisfiukra.

A házasságuk azonban már korábban megromlott. A férfi vallomása szerint a felesége és az édesanyja között feszült volt a viszony, és ez is közrejátszott abban, hogy a nő el akart költözni.

Az ügy sokáig megoldatlan maradt, azonban az eltűnt asszony testvérei a közelmúltban új információkat adtak át a rendőrségnek egy hagyatéki eljárás során.

Gyanús részletek vezettek nyomra

A nyomozók szerint több körülmény is gyanút keltett.

Az asszony postai megtakarításai érintetlenek maradtak, és az a pénz sem tűnt el, amelyet a bakancsába rejtve tartott. Emellett a férfi akkori céges autójával az eltűnés idején szokatlanul sok kilométert tett meg, ami szintén felkeltette a hatóságok figyelmét.

A rendőrök azt is vizsgálták, hogy a férfi a kertjükben lévő kútnál átalakításokat végzett, ami tovább erősítette a gyanút.

Poligráfon megbukott

A férfi a nyomozás során poligráfos vizsgálaton is részt vett, amelyen megbukott. Ezt követően új történettel állt elő.