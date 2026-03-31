terrorelhárítási központ

Brutális szám: több mint 11 ezer kenőpénzes ügyletre bukkantak a határnál

Egyre több részlet derül ki arról a korrupciós ügyről, amely Hajdú-Bihar vármegyében pattant ki. A háttérben egy komoly vesztegetési botrány állhat, amelyben a gyanú szerint hosszú időn át pénzért intéztek ügyeket a határon. Az ügyészség most vádat emelt.
A Haon.hu beszámolója szerint komoly vesztegetési botrány robbant ki az egyik Hajdú-Bihar vármegyei határátkelőnél. A hatóságok nagyszabású akciót indítottak, amelyben több száz rendőr és ügyész vett részt, hogy elfogják a korrupcióval gyanúsított határrendészeket.

Nagyszabású rendőrségi akció a határon: a hatóságok szerint súlyos vesztegetési botrány állhat a háttérben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Összehangolt rendszer állhatott a határon kirobbant vesztegetési botrány mögött

A rajtaütés még 2023. március 7-én történt a biharkeresztesi határrendészeti kirendeltségen. Az akció során több embert elfogtak és a legtöbbjüket minősített hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsították meg.

Az ügy kirobbanása után egyik letartóztatási indítvány érte a másikat, 2024 júliusában már 33 gyanúsított volt, 2025 áprilisában pedig 59 gyanúsítottról szóltak a híradások. 

Az ügyészség.hu keddi közleményében azonban újabb részletekről számolt be.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség végül 50 határrendész és 3 civil ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmények miatt.

A vádirat szerint a történet még 2021 februárjában kezdődhetett. A gyanú alapján a biharkeresztesi kirendeltség állományába tartozó rendőrök – köztük alosztályvezetők, szolgálatparancsnokok és ügyeletes-helyettesek – megállapodtak egymással. A terv az volt, hogy szolgálat közben rendszeresen pénzt fogadnak el, majd az így szerzett összeget egy előre megbeszélt rendszer szerint osztják fel egymás között.

A nyomozók szerint a pénz kicsempészésében civil segítők is részt vettek, akik segíthettek abban, hogy a korrupcióból származó pénz kijusson a határátkelő területéről.

A lefoglalt bankjegyek
Forrás: ugyeszseg.hu

A nyomozás eredményeként végül 53 terhelttel, közöttük 50 határrendésszel és 3 civil személlyel szemben, összesen 11 ezer 56 vesztegetési cselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

15 határrendész és egy civil már beismerő vallomást tett.

A nyomozás során vagyon-visszaszerzési eljárást is lefolytattak. Az ügyészség a vádiratban szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, emellett pedig összesen 335 millió forint értékben kér vagyonelkobzást a bíróságtól, az úgynevezett „kiterjesztett” vagyonelkobzásra vonatkozó szabályok alapján.

A gyanúsítottak elfogására nagyszabású, összehangolt akciót szerveztek a hatóságok

A műveletben a Nemzeti Védelmi Szolgálat mellett több szervezet is részt vett.

A rajtaütésben dolgoztak:

  • a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei,
  • a Készenléti Rendőrség munkatársai,
  • a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon Visszaszerzési Hivatala,
  • valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Hajdú-Bihar és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr-főkapitányság több száz munkatársa.

A nyomozás során speciálisan kiképzett pénzkereső kutyákat is bevetettek, hogy megtalálják az elrejtett készpénzt.

A biharkeresztesi határátkelőn történt 2023-as rajtaütés:

Magánnyomozókat és egy rendőrt is őrizetbe vettek korrupciós ügyek miatt

Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, pénzmosás és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást hat személy ellen a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. Hárman őrizetben, hárman pedig előállításban vannak a korrupciós ügy kapcsán.

 

