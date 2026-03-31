Brutális szám: több mint 11 ezer kenőpénzes ügyletre bukkantak a határnál

A Haon.hu beszámolója szerint komoly vesztegetési botrány robbant ki az egyik Hajdú-Bihar vármegyei határátkelőnél. A hatóságok nagyszabású akciót indítottak, amelyben több száz rendőr és ügyész vett részt, hogy elfogják a korrupcióval gyanúsított határrendészeket.
Összehangolt rendszer állhatott a határon kirobbant vesztegetési botrány mögött
A rajtaütés még 2023. március 7-én történt a biharkeresztesi határrendészeti kirendeltségen. Az akció során több embert elfogtak és a legtöbbjüket minősített hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsították meg.
Az ügy kirobbanása után egyik letartóztatási indítvány érte a másikat, 2024 júliusában már 33 gyanúsított volt, 2025 áprilisában pedig 59 gyanúsítottról szóltak a híradások.
Az ügyészség.hu keddi közleményében azonban újabb részletekről számolt be.
A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség végül 50 határrendész és 3 civil ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmények miatt.
A vádirat szerint a történet még 2021 februárjában kezdődhetett. A gyanú alapján a biharkeresztesi kirendeltség állományába tartozó rendőrök – köztük alosztályvezetők, szolgálatparancsnokok és ügyeletes-helyettesek – megállapodtak egymással. A terv az volt, hogy szolgálat közben rendszeresen pénzt fogadnak el, majd az így szerzett összeget egy előre megbeszélt rendszer szerint osztják fel egymás között.
A nyomozók szerint a pénz kicsempészésében civil segítők is részt vettek, akik segíthettek abban, hogy a korrupcióból származó pénz kijusson a határátkelő területéről.
A nyomozás eredményeként végül 53 terhelttel, közöttük 50 határrendésszel és 3 civil személlyel szemben, összesen 11 ezer 56 vesztegetési cselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.
15 határrendész és egy civil már beismerő vallomást tett.
A nyomozás során vagyon-visszaszerzési eljárást is lefolytattak. Az ügyészség a vádiratban szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, emellett pedig összesen 335 millió forint értékben kér vagyonelkobzást a bíróságtól, az úgynevezett „kiterjesztett” vagyonelkobzásra vonatkozó szabályok alapján.
A gyanúsítottak elfogására nagyszabású, összehangolt akciót szerveztek a hatóságok
A műveletben a Nemzeti Védelmi Szolgálat mellett több szervezet is részt vett.
A rajtaütésben dolgoztak:
- a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei,
- a Készenléti Rendőrség munkatársai,
- a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon Visszaszerzési Hivatala,
- valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Hajdú-Bihar és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr-főkapitányság több száz munkatársa.
A nyomozás során speciálisan kiképzett pénzkereső kutyákat is bevetettek, hogy megtalálják az elrejtett készpénzt.
A biharkeresztesi határátkelőn történt 2023-as rajtaütés:
