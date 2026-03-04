Bomba! Nyíregyháza közelében akadtak hazánkban a háború nyomaira

Egy békésnek induló munkanapból pillanatok alatt történelmi felfedezés lett a Nyíregyháza közelében található Balázstanyán. A területen zajló fakitermelés és tuskózás során a munkagép egy csaknem 65 centiméter hosszú, feltételezhetően világháborús harckocsilövedéket emelt ki a földből – Szon.hu.

Világháborús harckocsilövedéket emeltek ki földből

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Világháborús harckocsilövedék került elő tuskózás közben

A világháborús eredetűnek tűnő eszköz egyelőre vizsgálat alatt áll, így azt még nem lehet biztosan tudni, hogy éles-e. A hatóságok megerősítették a bejelentést, a részletekről később adnak tájékoztatást.

És még csak nem is ez az első eset a térségben, hiszen az elmúlt években többször is találtak hasonló robbanóeszközöket a környéken. A második világháború frontjai ugyanis több helyen hagytak maguk után földben rejtőző emlékeket.

Mi történik ilyenkor?

Amennyiben katonai eredetű robbanóeszköz kerül elő, a protokoll egyértelmű. A rendőrség értesítése után a szakemberek megvizsgálják a tárgyat, majd ha szükséges, akkor a tűzszerészek veszik át az ügyet. A korábbi hasonló eseteknél a lövedékeket biztonságosan elszállították a honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol további vizsgálat következett.

Az ilyen eszközökhöz nem szabad hozzányúlni. Ha valaki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, köteles értesíteni a hatóságokat és biztonságos távolságra kell húzódnia.

A múlt hétvége sem volt zavartalan a világháborús bombák kapcsán, ugyanis ártalmatlannak induló szemétszedési akcióból végül komoly tűzszerészeti beavatkozás lett Dunakeszin. A környéken sokan csak a hangos robbanás után kapták fel a fejüket, amikor szombat délután megsemmisítettek egy második világháborús lövedéket.