Videón, amint kifosztanak egy alvó nőt a 6-os villamoson – segítsen megtalálni az elkövetőket!

A bűncselekmény a Széll Kálmán téri megállóban várakozó 6-os villamoson történt február 14-én, éjjel 2 óra és 2 óra 30 perc között. A jelenleg ismeretlen tettesek eltulajdonították az alvó nő mobiltelefonját, dohányhevítő készülékét, valamint személyes okmányait. Az ügyben a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitánysága indított eljárást kifosztás bűntett gyanúja miatt – adta közre a rendőrség felhívását a Police.hu.

Ez a páros fosztott ki egy alvó utast a 6-os villamoson Fotó: képkocka a videóból, Police.hu

Jelentkezzen, ha felismeri a villamoson fosztogató párost!

A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható személyeket felismeri, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyükről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

