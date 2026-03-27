Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

villamos

Videón, amint kifosztanak egy alvó nőt a 6-os villamoson – segítsen megtalálni az elkövetőket!

A II. kerületi rendőrök a lakosság segítségét kérik a páros azonosításához. A férfi és a nő a Széll Kálmán téri megállóban várakozó villamoson fosztotta ki a szendergő utast.
A bűncselekmény a Széll Kálmán téri megállóban várakozó 6-os villamoson történt február 14-én, éjjel 2 óra és 2 óra 30 perc között. A jelenleg ismeretlen tettesek eltulajdonították az alvó nő mobiltelefonját, dohányhevítő készülékét, valamint személyes okmányait. Az ügyben a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitánysága indított eljárást kifosztás bűntett gyanúja miatt – adta közre a rendőrség felhívását a Police.hu.

Ez a páros fosztott ki egy alvó utast a 6-os villamoson Fotó: képkocka a videóból, Police.hu

Jelentkezzen, ha felismeri a villamoson fosztogató párost!

A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható személyeket felismeri, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyükről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Székesfehérváron csalták lépre áldozataikat

A rendőrök elfogtak egy apát és fiát, akik a segítségnyújtás látszatával közelítették meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket, majd kihasználták a bizalmukat és kifosztották őket.

 

