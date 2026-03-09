Halálra gázolt egy budapesti nőt a villamos, áll a város közlekedése

Tragikus baleset történt a Bartók Béla úton: a 49-es villamos elgázolt egy 70 év körüli nőt a Ménesi úti kereszteződésnél, aki a helyszínen elhunyt – írta a Borsonline.hu.

Villamos gázolás áldozata lett egy idős nő Budapesten (forrás: Facebook/BKK)

Halálra gázolt egy nőt a villamos a Bartók Béla úton

A rendőrség szerint a nő a piros jelzés ellenére próbált átkelni a síneken a Móricz Zsigmond körtér felé vezető oldalon, amikor a szerelvény elütötte.

Múlthéten szerda délelőtt is hasonló tragédia történt Debrecenben. A Thomas Mann utcában egy kerékpárost gázolt el a villamos. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a biciklis a szerelvény alá szorult. A mentéshez darut is riasztani kellett, hogy megemeljék a villamost, csak így tudták kiemelni az áldozat holttestét.