Durva leszámolás a presszóban, a vipera mellé egy fémcső is előkerült

Egy egyszerűnek tűnő konfliktus egészen súlyos ügybe torkollott, hiszen egy vipera is előkerült, amikor három férfi rátámadt egy presszó üzemeltetőjére Hatvan közelében. A hatóságok szerint a három családtagot korábban kitiltották a helyi presszóból, amit nem hagytak annyiban. Úgy döntöttek, hogy elégtételt vesznek és ennek érdekében alaposan fel is készültek – írta a Bors.

Vipera mellett vascső is előkerült a konfliktus közben

Vipera a kezükben: lesben állva támadtak

A vipera és más eszközök sem hiányoztak náluk, amikor az akcióra sor került. A férfiak a söröző udvarán rejtőztek el és kivárták a zárás pillanatát.

Amikor az üzemeltető elindult hazafelé, majd bezárta a kaput, hirtelen rátámadtak. Fémcsövekkel és viperával ütötték, miközben a sértett próbált hátrálni és védekezni. A férfi még gáz-riasztófegyvert is használt, hogy elriassza a támadókat, de ez sem állította meg őket. Végül utolérték, a földre került, ahol tovább bántalmazták.

Súlyos következmények jöhetnek

A bántalmazás során fennállt az életveszélyes sérülések kockázata, amit végül csak a sértett védekezése és a körülmények akadályoztak meg.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a három férfi ellen és velük szemben szabadságvesztést, valamint közügyektől eltiltást indítványozott.

Solymáron két kamaszfiú szintén viperával támadt egy fiatalra, aki hazafelé tartott és e-cigarettázott. A gyerek félve a további erőszaktól, átadta a készülékét a támadóknak.