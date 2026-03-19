Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

vipera

Durva leszámolás a presszóban, a vipera mellé egy fémcső is előkerült

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy presszóból való kitiltás után egészen durva fordulatot vett egy konfliktus. A vipera is előkerült, amikor a támadók bosszút akartak állni az üzemeltetőn és egy brutális leszámolás alakult ki a nézeteltérésből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy egyszerűnek tűnő konfliktus egészen súlyos ügybe torkollott, hiszen egy vipera is előkerült, amikor három férfi rátámadt egy presszó üzemeltetőjére Hatvan közelében. A hatóságok szerint a három családtagot korábban kitiltották a helyi presszóból, amit nem hagytak annyiban. Úgy döntöttek, hogy elégtételt vesznek és ennek érdekében alaposan fel is készültek – írta a Bors.

Vipera mellett vascső is előkerült a konfliktus közben
Fotó: Pixabay

Vipera a kezükben: lesben állva támadtak

A vipera és más eszközök sem hiányoztak náluk, amikor az akcióra sor került. A férfiak a söröző udvarán rejtőztek el és kivárták a zárás pillanatát.

Amikor az üzemeltető elindult hazafelé, majd bezárta a kaput, hirtelen rátámadtak. Fémcsövekkel és viperával ütötték, miközben a sértett próbált hátrálni és védekezni. A férfi még gáz-riasztófegyvert is használt, hogy elriassza a támadókat, de ez sem állította meg őket. Végül utolérték, a földre került, ahol tovább bántalmazták.

Súlyos következmények jöhetnek

A bántalmazás során fennállt az életveszélyes sérülések kockázata, amit végül csak a sértett védekezése és a körülmények akadályoztak meg.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a három férfi ellen és velük szemben szabadságvesztést, valamint közügyektől eltiltást indítványozott.

Solymáron két kamaszfiú szintén viperával támadt egy fiatalra, aki hazafelé tartott és e-cigarettázott. A gyerek félve a további erőszaktól, átadta a készülékét a támadóknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!