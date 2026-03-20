Vitályos Eszter: Nem mindegy, hogy kikre bízzák az ország jövőjét

Szentendrén tartott fórumot a kormánypártok, ahol több politikus is felszólalt az áprilisi választás tétjéről. Választás 2026: Orbán Viktor országjáró fórumán Vitályos Eszter az ellenzék következetlenségét bírálta.

Választás 2026: változó szerepek az ellenzéknél

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy az ellenzéki szereplők minden választáskor más irányt képviseltek. Megfogalmazása szerint ugyanazok az emberek voltak korábban olimpiaellenesek, majd más politikai irányzatok mögé álltak, és jelenleg is új szerepben jelennek meg a politikai térben.

A szuverenitás kérdése

A kormányszóvivő felvetette: kérdés, hogy egy ország jövőjét lehet-e olyanokra bízni, akik más ország érdekeit képviselik, és nem Magyarországét.

Hozzátette, szerinte az elmúlt évek válságai azt mutatják, hogy kiszámíthatatlanabb lett a világ, ezért nem lehet „amatőrökre” bízni az ország vezetését.

Fejlesztések és források

Vitályos Eszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években 73 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a térségbe, és több ezer ember választotta otthonául a Dunakanyart.

Úgy vélte, ha a jövőben jelentős nemzetközi támogatásokat kellene más országoknak biztosítani, az a hazai fejlesztések rovására menne.

Kocsis Máté: ukrán beavatkozás zajlik

A fórumon Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról beszélt, hogy szerinte ukrán beavatkozás zajlik a magyar választásokba.

Állítása szerint ennek célja, hogy olyan politikai erők kerüljenek hatalomra, amelyek támogatják Ukrajna uniós tagságát és finanszírozását.

A fiatalok szerepe

Kocsis Máté kitért arra is, hogy szerinte a fiatalok kritikus hozzáállása természetes, ugyanakkor úgy véli, jelenleg biztonságban élhetnek Magyarországon.

Hozzátette: a kormány részéről az is elfogadható, ha a fiatalok kritikát fogalmaznak meg, amennyiben a választásokon támogatják a kormánypártokat.

Választás 2026, Szentendre. Felszólalt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője: Nem hagyhatjuk, hogy a magyaroknak ukránbarát kormánya legyen!