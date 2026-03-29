Döbbenet: kidöntött a szél egy víztornyot Somogyban – képek

Meghökkentő látvány fogadta a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton közlekedőket, ahol az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli víztornyot. A hatalmas, acélszerkezetű monstrum teljes szélességében elzárta az úttestet. Az önkormányzat azonban gyorsan intézkedett, a forgalmi akadály elhárítása azonnal megkezdődött – adta hírül a Sonline.hu.

Víztornyot döntött ki a szél Somogyban Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata FB

A Somogy vármegyei hírportált a katasztrófavédelem arról tájékoztatta, hogy a több tonnás szerkezetet egy munkagéppel sikerült levontatni az útról. A műszaki mentésben és a terület biztosításában a helyszínre érkező balatonboglári önkormányzati és helyi önkéntes tűzoltók segédkeztek.

Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata FB

