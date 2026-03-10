Halálra gázolt egy embert a vonat Szabolcsban – képekkel

A Debrecenből 9:38-kor Nyíregyházára induló vonat Újfehértó közelében elgázolt egy embert – közölte a MÁV. Az áldozat a helyszínen meghalt. A baleset miatt a vonat utasai nem tudták folytatni útjukat, értük pótlóbusz indult, amely Nyíregyházáig szállítja tovább az érintetteket – írta a Szon.hu.

Vonat gázolt el egy embert Újfehértó előtt, a baleset miatt pótlóbuszok járnak a vonalon

Fotó: Bordás Béla

Pótlóbuszok járnak a vonatgázolás után

A történtek a Debrecen–Nyíregyháza vasútvonal forgalmát is felborították. Az InterCity-járatok helyett Hajdúhadház és Nyíregyháza között közlekednek pótlóbuszok, míg a személyvonatok utasait Újfehértó és Hajdúhadház között szállítják autóbuszokkal. A járatok a vasútállomásoknál található Volán-megállókban állnak meg.

A vasúttársaság azt ajánlja az utasoknak, hogy a főváros felé Debrecenből inkább a Cívis InterRégió járatokat válasszák, amelyek jelenleg nagyobb fennakadások nélkül közlekednek. Debrecen és Nyíregyháza között a Volán menetrend szerinti buszjáratain is elfogadják a vasúti jegyeket.

A menetrendben egy további változás is történt: a Keleti pályaudvarról 14:40-kor mentesítő vonat indul Bécsbe a Tisza EuroCity menetrendje szerint. Ez a járat azonban a vonatinformációs rendszerekben nem jelenik meg. A helyszínelés ideje alatt a Debrecen és Nyíregyháza közötti vonalon jelentős késésekre kell számítani. A baleset helyszínén képeket IDE kattintva tudják megtekinteni.