Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

vonatgázolás

Halálos vonatgázolás Vecsésen: 250 utas érintett, megszólalt a katasztrófavédelem

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos vasúti baleset történt Pest vármegyében, amikor egy személyvonat elütött egy embert Vecsésen. A vonatgázolás miatt a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a szerelvény utasainak átszállásában a tűzoltók segítenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatgázoláskatasztrófavédelemVecséshalálosmentés

Vasúti baleset történt Pest vármegyében, amikor egy személyvonat elütött egy embert szerda reggel. A vonatgázolás Vecsésen történt, a Kertekalja városrész szakaszán – közölte a katasztrófavédelem.

vonatgázolás
Halálos vonatgázolás Vecsésen
Fotó: Illusztráció/Bordás Béla

Vonatgázolás Vecsésen

A baleset a Bokor utca közelében történt. A szerelvényen körülbelül kétszázötven utas tartózkodott a gázolás idején. A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak és megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók segítik az utasok biztonságos átszállását. Az utasok a helyszínre érkező mentesítő járattal folytathatják majd az útjukat. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a helyszínen, a baleset körülményeit vizsgálják.

Halálra gázolt egy embert a vonat Szabolcsban – képekkel

Halálos baleset történt a Debrecen–Nyíregyháza vasútvonalon kedden délelőtt. Egy vonat Újfehértó közelében gázolt el egy embert, a forgalomban pedig jelentős fennakadások alakultak ki, több szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!