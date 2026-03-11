Halálos vonatgázolás Vecsésen: 250 utas érintett, megszólalt a katasztrófavédelem

Vasúti baleset történt Pest vármegyében, amikor egy személyvonat elütött egy embert szerda reggel. A vonatgázolás Vecsésen történt, a Kertekalja városrész szakaszán – közölte a katasztrófavédelem.

Halálos vonatgázolás Vecsésen

Fotó: Illusztráció/Bordás Béla

Vonatgázolás Vecsésen

A baleset a Bokor utca közelében történt. A szerelvényen körülbelül kétszázötven utas tartózkodott a gázolás idején. A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak és megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók segítik az utasok biztonságos átszállását. Az utasok a helyszínre érkező mentesítő járattal folytathatják majd az útjukat. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a helyszínen, a baleset körülményeit vizsgálják.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.