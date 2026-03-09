Hírlevél
vonatgázolás

Vonatgázolás Sopronban: buszokkal viszik tovább az utasokat

Súlyos vasúti baleset történt hétfőn a nyugat-dunántúli vasútvonalon, ezért a közlekedésben is jelentős zavarok keletkeztek. A hatóságok tájékoztatása szerint vonatgázolás történt Sopronban, a Sopron–Ebenfurth vasútvonalon.
Vasúti baleset történt Sopronban hétfőn, amely miatt a vonatközlekedés is megszakadt az érintett szakaszon. A hatóságok közlése szerint vonatgázolás történt a Sopron–Ebenfurth vasútvonalon – közölte a Zaol.

vonatgázolás
Vonatgázolás Sopronban mintegy 170 utas tartózkodott a vonaton Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vonatgázolás a Sopron–Ebenfurth vasútvonalon

A baleset Sopronban, a Kanizsai tér térségében történt. Egy vonat elütött egy embert, a szerelvény emiatt nem tud továbbhaladni.

A járművön nagyjából 150–170 utas tartózkodott.

Buszokkal szállítják tovább az utasokat

Az utasokért mentesítő buszokat küldenek, hogy tovább tudjanak utazni. A mentés és az átszállás lebonyolításában a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói is segítenek.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók az utasok biztonságos átszállását segítik majd.

