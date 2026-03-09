Vonatgázolás Sopronban: buszokkal viszik tovább az utasokat

Vasúti baleset történt Sopronban hétfőn, amely miatt a vonatközlekedés is megszakadt az érintett szakaszon. A hatóságok közlése szerint vonatgázolás történt a Sopron–Ebenfurth vasútvonalon – közölte a Zaol.
Vonatgázolás a Sopron–Ebenfurth vasútvonalon
A baleset Sopronban, a Kanizsai tér térségében történt. Egy vonat elütött egy embert, a szerelvény emiatt nem tud továbbhaladni.
A járművön nagyjából 150–170 utas tartózkodott.
Buszokkal szállítják tovább az utasokat
Az utasokért mentesítő buszokat küldenek, hogy tovább tudjanak utazni. A mentés és az átszállás lebonyolításában a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói is segítenek.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók az utasok biztonságos átszállását segítik majd.
