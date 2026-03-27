Kitört a frász Nyugaton: két rettegett atomhatalom lép szövetségre

Megkapta a magáét a disznóölős gyerekgyilkos zákányi horrorapa

Megrázó ügyben hirdetett ítéletet a bíróság: életfogytiglani fegyházbüntetést kapott az a ma már 41 éves férfi, aki két éve megölte kétéves kisfiát. A gyerekgyilkos zákányi horrorapa ügyében meghozott ítélet nem jogerős.
2022 júliusában megszületett egy 37 éves, zákányi férfi és élettársa gyermeke. A Somogy vármegyei apuka már a terhesség idején rendszeresen lerészegedett, ilyenkor pedig gyakran veszekedett a nővel és sértegette őt. Ahogy tavaly nyáron az Origo megírta, hiába ígérte meg többször, hogy változtat, soha nem tette meg, ezért a nő 2024 augusztusában úgy döntött, fogja a gyereket, és elköltözik közös otthonukból. Bár a szülők szóban megegyeztek a kapcsolattartásról, a férfi ezt többször megszegte, és a megállapodás ellenére elvitte magával a gyereket a saját otthonába. Így kezdődik a zákányi horrorapa története. 

Ebben a házban lőtte fejbe egy disznölővel álmában 2 éves kisfiát a zákányi horrorapa
Fotó: MW/Sonline.hu

A végzetes nap előtt a férfi több élő videót is közzétett a közösségi oldalán. Az egyik ilyen felvételen lőszerek voltak nála, egy nappal a gyilkosság előtt pedig egy különös bejegyzést írt:

A mai nap sorsdöntő lesz, mind az üzleti tevékenységemben, de főleg a családban. Minden kedves barátomtól, ügyfelemtől elnézést kérek. Feleségemtől, Anikótól, fiamtól Kristóftól meg legfőképpen! Rendeződni fog ez a mai nap..."

Másnap, 2024. október 14-én, hétfőn nála volt a kétéves kisfiú.

A férfi délután elaltatta, majd egy disznóöléshez használt fegyverrel fejbe lőtte az alvó gyereket, aki azonnal, helyben meghalt.

A kegyetlen gyerekgyilkosság után a férfi még lakmározott egy igazán jót, kisfia holtteste mellett „bepizzázott", majd elhatározta, hogy ideje véget vetni a saját életének. Bár megsebesítette magát a gyilkos eszközzel, megölni nem tudta.

A zákányi horrorapa kitart amellett, hogy valaki más ölte meg a kisfiát

Most született meg az ítélet a férfi ügyében, aki a tárgyaláson az utolsó szó jogán úgy fogalmazott: 

„Nem öltem meg a kisfiamat, de miattam halt meg”, amivel csak részben vállalta a felelősséget. 

Ki ölte meg a gyereket az apa szerint? Ez is kiderült a vádiratból, amelyben az áll, hogy a kihallgatásain több, egymásnak ellentmondó magyarázattal is előállt. 

Az egyik ilyen alkalommal azt is állította, hogy a sérülést a gyermek saját maga okozta magának.

A zákányi horrorapa esetében a bíróság arra jutott, hogy előre eltervezte a gyerekgyilkosságot, amelynek kisebbik fia, Kristóf esett áldozatul. A per során az is kiderült, hogy a tragédia után napokig a lakásban maradt a gyerek holttestével, és a másik kisfia is vele volt. Ő nem tudott arról, hogy az öccse meghalt.

Helyszínelők dolgoznak a zákányi gyerekgyilkosság helyszínén 2024. október 14-én
Fotó: MW/Sonline.hu

Bosszúból ölt az agresszív, részeg, gyerekgyilkos zákányi horrorapa

A vádirat szerint a férfi a gyerek édesanyján akart bosszút állni azért, 

mert el merte hagyni őt, a tökéletes, mindig józan, megbízható, alighanem az ágyban is kiválóan teljesítő férfit, a példás családapát, aki szeretettel, gazdasággal halmozta el a szeretteit, ahogy a házukon is látszik. Gyakorlatilag egy Horthy-korszakbeli nyomortanyán is állhatna...

Ráadásul pert indított ellene a gyermekelhelyezés miatt. A bíróság arra jutott, hogy a férfi tisztában volt a tette következményeivel, vagyis az esetében nem áll fenn olyan mentális állapot, amely kizárná a felelősségre vonását.

A zákányi horrorapát többszörösen minősülő emberölésben bűnösnek találta a bíróság.

Életfogytig tartó fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást kapott azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője felmentésért, enyhítésért fellebbezett. A TV2 Tények ott volt az ítélethirdetésen, érdemes megnézni a gyerekgyilkos szánalmas magyarázkodását:

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

