Megkapta a magáét a disznóölős gyerekgyilkos zákányi horrorapa

2022 júliusában megszületett egy 37 éves, zákányi férfi és élettársa gyermeke. A Somogy vármegyei apuka már a terhesség idején rendszeresen lerészegedett, ilyenkor pedig gyakran veszekedett a nővel és sértegette őt. Ahogy tavaly nyáron az Origo megírta, hiába ígérte meg többször, hogy változtat, soha nem tette meg, ezért a nő 2024 augusztusában úgy döntött, fogja a gyereket, és elköltözik közös otthonukból. Bár a szülők szóban megegyeztek a kapcsolattartásról, a férfi ezt többször megszegte, és a megállapodás ellenére elvitte magával a gyereket a saját otthonába. Így kezdődik a zákányi horrorapa története.

Ebben a házban lőtte fejbe egy disznóölővel álmában 2 éves kisfiát a zákányi horrorapa

A végzetes nap előtt a férfi több élő videót is közzétett a közösségi oldalán. Az egyik ilyen felvételen lőszerek voltak nála, egy nappal a gyilkosság előtt pedig egy különös bejegyzést írt:

A mai nap sorsdöntő lesz, mind az üzleti tevékenységemben, de főleg a családban. Minden kedves barátomtól, ügyfelemtől elnézést kérek. Feleségemtől, Anikótól, fiamtól Kristóftól meg legfőképpen! Rendeződni fog ez a mai nap..."

Másnap, 2024. október 14-én, hétfőn nála volt a kétéves kisfiú.

A férfi délután elaltatta, majd egy disznóöléshez használt fegyverrel fejbe lőtte az alvó gyereket, aki azonnal, helyben meghalt.

A kegyetlen gyerekgyilkosság után a férfi még lakmározott egy igazán jót, kisfia holtteste mellett „bepizzázott", majd elhatározta, hogy ideje véget vetni a saját életének. Bár megsebesítette magát a gyilkos eszközzel, megölni nem tudta.

A zákányi horrorapa kitart amellett, hogy valaki más ölte meg a kisfiát

Most született meg az ítélet a férfi ügyében, aki a tárgyaláson az utolsó szó jogán úgy fogalmazott:

„Nem öltem meg a kisfiamat, de miattam halt meg”, amivel csak részben vállalta a felelősséget.

Ki ölte meg a gyereket az apa szerint? Ez is kiderült a vádiratból, amelyben az áll, hogy a kihallgatásain több, egymásnak ellentmondó magyarázattal is előállt.

Az egyik ilyen alkalommal azt is állította, hogy a sérülést a gyermek saját maga okozta magának.

A zákányi horrorapa esetében a bíróság arra jutott, hogy előre eltervezte a gyerekgyilkosságot, amelynek kisebbik fia, Kristóf esett áldozatul. A per során az is kiderült, hogy a tragédia után napokig a lakásban maradt a gyerek holttestével, és a másik kisfia is vele volt. Ő nem tudott arról, hogy az öccse meghalt.