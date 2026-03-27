Megkapta a magáét a disznóölős gyerekgyilkos zákányi horrorapa

2022 júliusában megszületett egy 37 éves, zákányi férfi és élettársa gyermeke. A Somogy vármegyei apuka már a terhesség idején rendszeresen lerészegedett, ilyenkor pedig gyakran veszekedett a nővel és sértegette őt. Ahogy tavaly nyáron az Origo megírta, hiába ígérte meg többször, hogy változtat, soha nem tette meg, ezért a nő 2024 augusztusában úgy döntött, fogja a gyereket, és elköltözik közös otthonukból. Bár a szülők szóban megegyeztek a kapcsolattartásról, a férfi ezt többször megszegte, és a megállapodás ellenére elvitte magával a gyereket a saját otthonába. Így kezdődik a zákányi horrorapa története.
A végzetes nap előtt a férfi több élő videót is közzétett a közösségi oldalán. Az egyik ilyen felvételen lőszerek voltak nála, egy nappal a gyilkosság előtt pedig egy különös bejegyzést írt:
A mai nap sorsdöntő lesz, mind az üzleti tevékenységemben, de főleg a családban. Minden kedves barátomtól, ügyfelemtől elnézést kérek. Feleségemtől, Anikótól, fiamtól Kristóftól meg legfőképpen! Rendeződni fog ez a mai nap..."
Másnap, 2024. október 14-én, hétfőn nála volt a kétéves kisfiú.
A férfi délután elaltatta, majd egy disznóöléshez használt fegyverrel fejbe lőtte az alvó gyereket, aki azonnal, helyben meghalt.
A kegyetlen gyerekgyilkosság után a férfi még lakmározott egy igazán jót, kisfia holtteste mellett „bepizzázott", majd elhatározta, hogy ideje véget vetni a saját életének. Bár megsebesítette magát a gyilkos eszközzel, megölni nem tudta.
A zákányi horrorapa kitart amellett, hogy valaki más ölte meg a kisfiát
Most született meg az ítélet a férfi ügyében, aki a tárgyaláson az utolsó szó jogán úgy fogalmazott:
„Nem öltem meg a kisfiamat, de miattam halt meg”, amivel csak részben vállalta a felelősséget.
Ki ölte meg a gyereket az apa szerint? Ez is kiderült a vádiratból, amelyben az áll, hogy a kihallgatásain több, egymásnak ellentmondó magyarázattal is előállt.
Az egyik ilyen alkalommal azt is állította, hogy a sérülést a gyermek saját maga okozta magának.
A zákányi horrorapa esetében a bíróság arra jutott, hogy előre eltervezte a gyerekgyilkosságot, amelynek kisebbik fia, Kristóf esett áldozatul. A per során az is kiderült, hogy a tragédia után napokig a lakásban maradt a gyerek holttestével, és a másik kisfia is vele volt. Ő nem tudott arról, hogy az öccse meghalt.
Bosszúból ölt az agresszív, részeg, gyerekgyilkos zákányi horrorapa
A vádirat szerint a férfi a gyerek édesanyján akart bosszút állni azért,
mert el merte hagyni őt, a tökéletes, mindig józan, megbízható, alighanem az ágyban is kiválóan teljesítő férfit, a példás családapát, aki szeretettel, gazdasággal halmozta el a szeretteit, ahogy a házukon is látszik. Gyakorlatilag egy Horthy-korszakbeli nyomortanyán is állhatna...
Ráadásul pert indított ellene a gyermekelhelyezés miatt. A bíróság arra jutott, hogy a férfi tisztában volt a tette következményeivel, vagyis az esetében nem áll fenn olyan mentális állapot, amely kizárná a felelősségre vonását.
A zákányi horrorapát többszörösen minősülő emberölésben bűnösnek találta a bíróság.
Életfogytig tartó fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást kapott azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője felmentésért, enyhítésért fellebbezett. A TV2 Tények ott volt az ítélethirdetésen, érdemes megnézni a gyerekgyilkos szánalmas magyarázkodását:
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.