Zaklatta és vodkával kínálta a gyerekeket a buszon: rendőrségi ügy lett a tolmácsi férfi viselkedéséből

Egy szülő számolt be a közösségi oldalon arról, hogy a napokban egy férfi több gyermeket is inzultált egy menetrend szerinti buszjáraton. A történtek miatt zaklatás gyanúja merült fel. A felháborító esetről a Nógrád vármegyei hírportál számolt be.

Zaklatás miatt indított eljárást a rendőrség

Fotó: Illusztráció/police.hu

Zaklatás: buszon inzultálta a gyerekeket egy férfi

A Tolmácsi Közösségi Ház és Könyvtár Facebook-csoportjában egy helyi lakos írta le, hogy egy részeg férfi az egyik délutáni a helyi buszjáraton zaklatta a gyerekeket. A beszámoló szerint a zaklatás során a férfi vodkával is kínálta őket. Egyikük sírva és remegve érkezett haza a történtek után:

Tudja valaki, ki a fa*om volt az a részeg ember a mai 13.50-es buszon, aki a gyerekeket inzultálta, és vodkával kinálta Őket. Állítólag most költözött Bánkról Tolmácsra. Szeretném megtudni, és meghúzni a bajszát! A gyerekem sírva, remegve jött haza.

Újabb incidensről számoltak be

Néhány nappal később ugyanaz a szülő újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalon. Ebben arról írt, hogy ismét incidens történt ugyanazon a menetrend szerinti buszjáraton.

Mint fogalmazott, a helyieknek különösen a lánygyermekekre kell jobban odafigyelniük. A szülő azt is állította, hogy az érintett férfi továbbra is zaklatja a gyerekeket:

Kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzon, főleg lány gyermekére! Korábbi traumánk után kiderült, hogy a helyi pedofilunk aktivitása nem lassul! A tegnapi napon újabb incidens történt a 13.50 es buszon! Emberünk gyermekeket fotózott, majd szegény kis áldozat, miután ezt észlelte sírva szaladt haza!

– írta az egyik szülő.

Az önkormányzat és a rendőrség is reagált az ügyre

Tolmács önkormányzata a közösségi oldalán reagált a történtekre. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy a feltételezett bűncselekmény kivizsgálása kizárólag a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Az ügyben a Nool.hu megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Buda Gábor szóvivő közölte, hogy a bejelentést követően a Rétsági Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben szabálysértési eljárás indult. Az eljárás érdekeire való tekintettel további információt egyelőre nem közöltek.

A bejelentést követően a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálja. Az eljárás érdekeire való tekintettel, az üggyel kapcsolatban további információt kiadni nem áll módunkban

– közölte a szóvivő.