Zaklatta és vodkával kínálta a gyerekeket a buszon: rendőrségi ügy lett a tolmácsi férfi viselkedéséből

Egy szülő számolt be a közösségi oldalon arról, hogy a napokban egy férfi több gyermeket is inzultált egy menetrend szerinti buszjáraton. A történtek miatt zaklatás gyanúja merült fel. A felháborító esetről a Nógrád vármegyei hírportál számolt be.
Zaklatás: buszon inzultálta a gyerekeket egy férfi
A Tolmácsi Közösségi Ház és Könyvtár Facebook-csoportjában egy helyi lakos írta le, hogy egy részeg férfi az egyik délutáni a helyi buszjáraton zaklatta a gyerekeket. A beszámoló szerint a zaklatás során a férfi vodkával is kínálta őket. Egyikük sírva és remegve érkezett haza a történtek után:
Tudja valaki, ki a fa*om volt az a részeg ember a mai 13.50-es buszon, aki a gyerekeket inzultálta, és vodkával kinálta Őket. Állítólag most költözött Bánkról Tolmácsra. Szeretném megtudni, és meghúzni a bajszát! A gyerekem sírva, remegve jött haza.
Újabb incidensről számoltak be
Néhány nappal később ugyanaz a szülő újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalon. Ebben arról írt, hogy ismét incidens történt ugyanazon a menetrend szerinti buszjáraton.
Mint fogalmazott, a helyieknek különösen a lánygyermekekre kell jobban odafigyelniük. A szülő azt is állította, hogy az érintett férfi továbbra is zaklatja a gyerekeket:
Kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzon, főleg lány gyermekére! Korábbi traumánk után kiderült, hogy a helyi pedofilunk aktivitása nem lassul! A tegnapi napon újabb incidens történt a 13.50 es buszon! Emberünk gyermekeket fotózott, majd szegény kis áldozat, miután ezt észlelte sírva szaladt haza!
– írta az egyik szülő.
Az önkormányzat és a rendőrség is reagált az ügyre
Tolmács önkormányzata a közösségi oldalán reagált a történtekre. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy a feltételezett bűncselekmény kivizsgálása kizárólag a rendőrség hatáskörébe tartozik.
Az ügyben a Nool.hu megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Buda Gábor szóvivő közölte, hogy a bejelentést követően a Rétsági Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben szabálysértési eljárás indult. Az eljárás érdekeire való tekintettel további információt egyelőre nem közöltek.
A bejelentést követően a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálja. Az eljárás érdekeire való tekintettel, az üggyel kapcsolatban további információt kiadni nem áll módunkban
– közölte a szóvivő.
Elszabadult a pokol egy pápai játszótéren – nemcsak ütött, harapott is a támadó
Vádat emelt az ügyészség egy büntetett előéletű fiatal ellen, aki erőszakos fellépésével keltett riadalmat egy pápai játszótéren. A garázdaság és testi sértés mellett a vádak között szerepel a zaklatás is. A részletekért kattintson ide!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.