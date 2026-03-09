Csapdába csalták fiuk meleg zaklatóját a jánossomorjai szülők

Szülői és rendőri fellépés vetett véget egy jánossomorjai ügynek, amelynek gyanúsítottját egy helyi parkolóban fogták el a rendőrök még január 4-én. A zaklató egy 37 éves férfi, aki ellen a vármegyei rendőrség büntetőeljárást indított – írta meg a Kisalföld a Jánossomorja Televízió riporja alapján.

Zaklatót csaltak csapdába

Fotó: Shutterstock

A gyanúsított online beszélgetéseken keresztül került kapcsolatba egy jánossomorjai kamasz fiúval, akivel később személyesen is találkozott.

A férfi túlzott közeledését a fiú visszautasította.

A szülőknek feltűnt gyerekük szorongó viselkedése. Így derült ki számukra, hogy a gyanúsított zsarolással próbálta rávenni arra, hogy folytassák a beszélgetést. A család ekkor a helyi rendőrőrs munkatársaihoz fordult.

Így csalták csapdába a zaklatót

A fiú nevében az apja váltott üzeneteket a homoszexuális férfival, majd találkozót beszéltek meg vele, ahol már a rendőrök várták. A helyi rendőrőrs munkatársai hangsúlyozták: az eset jól mutatja, hogy zaklatás esetén a legfontosabb, hogy az érintettek azonnal a családhoz, a nyilvánossághoz vagy a rendőrséghez forduljanak, és ne hagyják magukat semmilyen helyzetbe belekényszeríteni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.