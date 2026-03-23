„Mintha csak direkt el akarta volna ütni” – megszólalt a halálra gázolt rendőr édesapja

Amint azt az Origo is megírta, március 19-én hajnalban a Veszprémi Rendőrkapitányság két járőrét egy elütött és a 8-as főúton hagyott szarvas miatt riasztották a helyszínre. A gázolás akkor történt, amikor a láthatósági mellényt viselő egyenruhások már eltávolították az úttesten fekvő állat tetemét és a helyszínelést végezték. A szolgálati autó megkülönböztető fényjelzései is villogtak, ennek ellenére egy érkező autós nem lassított időben, és előbb a rendőrautónak ütközött, majd eltrafálta a két járőrt. Az ütközéstől a rendőrök a levegőbe repültek, majd az aszfaltra zuhantak, melynek következtében mindketten súlyos végtag-, gerinc- és fejsérüléseket szenvedtek. Másnap Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester a gondos orvosi ellátás ellenére a kórházban elhunyt.

Zalavári Bálint Zsolt emlékére mécseseket gyújtottak a veszprémi rendőrség épülete előtt

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Ezt gondolja Zalavári Bálint Zsolt édesapja

Zalavári Zsolt exkluzív interjút adott a Blikknek, amelyben elmondta, nem tud másra gondolni, mint hogy szándékosan gázolták halálra a fiát.

Bálinték mindent a rendőrségi előírás szerint csináltak. Használták a kék villogót, rajtuk volt a láthatósági mellény, kihelyezték a bójákat, amíg az úttestről próbálták levonszolni a korábban elgázolt szarvast. Ismerem a környéket, az útszakasz messziről belátható. Nincs ott se kanyar, se emelkedő, látszódnia kellett a kivilágított rendőrautónak! Hajnalban nincs arra semmi forgalom. Még ha az ember eszeveszetten száguld, akkor is meg tud állni, ha akar. Láttam a helyszíni rajzokat, előttem van, mi történt. Az az autó áttért abba a sávba, ahol a fiam volt. Mintha csak direkt el akarta volna ütni! Miért?”

– tette fel a fájdalmas kérdést a gyászoló édesapa.

Így búcsúzott Bálinttól a szerelme

A fiatal pár már a közös jövőt tervezte, a lányt az ifjú rendőr szülei is családtagnak tekintették. Januárban egy, a szülőkkel közös olaszországi kiránduláson is részt vettek. A gyászoló lány közösségi oldalán osztotta meg fájdalmát a világgal:

Szerelmem! Annyi minden köt hozzád, annyi mindent szerettem volna még veled átélni. Elmondhatatlanul hiányzol, remélem, még találkozunk egyszer. Felfogni sem tudom, hogy nem vagy nekem többé. Minden álmodat megvalósítom, és úgy cselekszem, hogy te mindig ott vagy velem! Szeretlek mindig, ameddig a szívem utolsót nem dobban!”

A Blikk kérdésére a rendőrség közölte: halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indítottak eljárást, a tragédia körülményeit vizsgálják. A lap úgy tudja, a sofőr a baleset előtt sem alkoholt, sem drogot nem fogyasztott.