zalavári bálint zsolt

Pintér Sándor levelet írt a halálra gázolt fiatal rendőr szüleinek

A belügyminiszter levelében részvétét fejezte ki a gyászoló szülőknek, kiemelve a rendőri hivatás bátorságát és felelősségét. Zalavári Bálint Zsolt egy figyelmetlen sofőr miatt vesztette életét szolgálatteljesítés közben.
A Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán osztotta meg Pintér Sándor levelét, amelyet a balesetben elhunyt Zalavári Bálint Zsolt szüleinek címzett. Írásában a belügyminiszter úgy fogalmaz, mély megrendüléssel értesült a 22 éves rendőr őrmester haláláról, majd elkötelezettségét és hivatása iránti felelősségét méltatta, végül őszinte részvétét fejezte ki a családnak.

Zalavári Bálint Zsolt szüleinek írt levelet Pintér Sándor belügyminiszter
Zalavári Bálint Zsolt szüleinek írt levelet Pintér Sándor belügyminiszter
Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Meghalt Zalavári Bálint Zsolt, akit kollégájával együtt gázoltak el csütörtökön

Március 19-én hajnalban a Veszprémi Rendőrkapitányság két járőre súlyos sérüléseket szenvedett a 8-as főút 56. kilométerszelvényében történt balesetben. A rendőröket egy elütött és az úton hagyott szarvas miatt riasztották a helyszínre. A gázolás akkor történt, amikor az egyenruhások már eltávolították az úttesten fekvő állat tetemét és a helyszínelést végezték. Ekkor egy figyelmetlen sofőr előbb a megkülönböztető fényjelzéseit használó rendőrautónak ütközött, majd elgázolta a két járőrt. Mindketten súlyos végtag-, gerinc- és fejsérüléseket szenvedtek, Zalavári Bálint Zsolt pénteken délután a kórházban életét vesztette.

 

