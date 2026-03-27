Halálra kínozták zárkatársukat – örök börtön a jussuk

A két fogvatartott szisztematikusan sanyargatta zárkatársát, olykor élő súlyként használták edzéseikhez és rendszeresen bántalmazták is. 2022 augusztusában az elkövetők előbb megvonták tőle az ételt, majd túlevésre kényszerítették, illetve brutális fizikai erőszakot alkalmaztak vele szemben. A férfi ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, ám bántalmazói megtiltották, hogy az esti gyógyszerosztáson megjelenjen, így az állapota rejtve maradt az őrszemélyzet előtt. Végül, az éjszaka során elhunyt. A hajnali ellenőrzéskor megpróbálták ugyan újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A harmadik férfi végignézte a kínzást, de semmilyen módon nem próbált meg segíteni az áldozatnak – tájékoztatott az Ügyészség.hu.

Súlyos büntetést kaptak zárkatársuk meggyilkolásáért

Jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla a bántalmazókat többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az egyik vádlott nem, míg társa 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a harmadik férfit segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

