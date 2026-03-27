Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

börtön

Halálra kínozták zárkatársukat – örök börtön a jussuk

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fővárosi Ítélőtábla életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt két fogvatartottat, harmadik társuk szintén letöltendő szabadságvesztést kapott. A fegyencek addig kínozták és bántalmazták zárkatársukat, míg az végül meghalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A két fogvatartott szisztematikusan sanyargatta zárkatársát, olykor élő súlyként használták edzéseikhez és rendszeresen bántalmazták is. 2022 augusztusában az elkövetők előbb megvonták tőle az ételt, majd túlevésre kényszerítették, illetve brutális fizikai erőszakot alkalmaztak vele szemben. A férfi ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, ám bántalmazói megtiltották, hogy az esti gyógyszerosztáson megjelenjen, így az állapota rejtve maradt az őrszemélyzet előtt. Végül, az éjszaka során elhunyt. A hajnali ellenőrzéskor megpróbálták ugyan újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni. A harmadik férfi végignézte a kínzást, de semmilyen módon nem próbált meg segíteni az áldozatnak – tájékoztatott az Ügyészség.hu.

Életfogytig tartó szabadságvesztést kaptak zárkatársuk megöléséért
Életfogytig tartó szabadságvesztést kaptak zárkatársuk megöléséért Fotó: illusztráció/Pexels

Súlyos büntetést kaptak zárkatársuk meggyilkolásáért

Jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla a bántalmazókat többszörösen minősülő emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az egyik vádlott nem, míg társa 30 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a harmadik férfit segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Agyonvertek egy rabot a szombathelyi börtönben karácsonykor

Verekedés tört ki a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézetben tavaly december 26-án. Ennek során egy fogvatartottat olyan súlyosan bántalmaztak, hogy eszméletét vesztette, később a kórházban belehalt a sérüléseibe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!