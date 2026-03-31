zártörés

Piszkos játszma: elvitték a lefoglalt gépeket, vádat emeltek a cégvezetők ellen

Az adóhatóság végrehajtási eljárása során lefoglalt berendezéseket nem adták át, hanem ismeretlen helyre vitték. A történtek miatt zártörés bűntettével vádolják a cégvezetőket.
Az adóhatóság végrehajtási eljárása során lefoglalt berendezéseket nem adták át a hatóságnak. A zártörés miatt emeltek vádat a hajdúnánási cégvezetőkkel szemben – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei hírportál.

zártörés
Zártörés: elvitték volna a végrehajtók a lefoglalt berendezéseket, de azoknak csak a hűlt helyét találták
Fotó:Illusztráció (Furkan Alakoç/Pexels)

Zártörés: lefoglalt gépeket vittek el a cégvezetők

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Hajdúböszörményi Járási Ügyészség vádolja a két cégvezetőt, akik az adóhatósági végrehajtást meghiúsították.

A vádirat szerint a vádlottak által képviselt korlátolt felelősségű társasággal szemben végrehajtási eljárás indult, amelynek során 2025. március 31-én a társaság hajdúnánási székhelyén különböző berendezéseket foglaltak le.

Mivel a cég nem fizette meg a tartozását, az adóhatóság értesítette az ügyvezetőket a lefoglalt gépek elszállításának időpontjáról. A hatóság 2025. július 2-án és október 7-én is megjelent a székhelyen, azonban a berendezéseket nem tudták elszállítani, mert azokat korábban ismeretlen helyre vitték.

Elvonták a végrehajtás alól

Az ügyvezetők tudtak a lefoglalásról, valamint arról is, hogy a berendezéseken elidegenítési és terhelési tilalom van.

Azáltal, hogy a lefoglalt értékeket nem adták át, illetve elszállították, azokat elvonták a végrehajtás alól.

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség indítványozta, hogy a Hajdúböszörményi Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, és a vádlottakkal szemben pénzbüntetést, a férfival szemben emellett közérdekű munka büntetést szabjon ki.

Milliárd közeli sikkasztás: döbbenetes részletek az Audi-botrányról

Szerdán újabb fontos szakaszához érkezik az egyik legnagyobb hazai pénzügyi botrány. A sikkasztás gyanúja miatt bíróság elé álló volt szakszervezeti vezetők ügye továbbra is komoly hullámokat vet.

 

