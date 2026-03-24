Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

kecskeméti

Valóra vált a szülők rémálma: másfél éves kisfiú zuhant a mélybe egy kecskeméti társasház ablakából

Egy magára hagyott 18 hónapos kisfiú esett ki egy kecskeméti panelház negyedik emeleti ablakából. A gyermeket végül egy takarítónő találta meg a fűben fekve, miután a szerencsétlen kisfiú túlélte a több emeletnyi magasságból történt zuhanást.
Minden szülő rémálma vált valóra abban a kecskeméti panelházban, ahol egy másfél éves kisfiú a negyedik emeleti lakás ablakából a mélybe esett. A szomszédok beszámolói szerint a gyermek kiságya közvetlenül a nyitott ablak alatt állt, így a kicsi onnan mászhatott fel a párkányra, ahonnan pillanatokkal később bekövetkezett a tragikus zuhanás – írta a Borsonline.hu.

A fűben fekve talált rá a takarítónő a kisfiúra, aki túlélte a zuhanást
A fűben fekve talált rá a takarítónő a kisfiúra, aki túlélte a zuhanást
Megmentette egy párkány a kisfiút a halálos zuhanástól

Felfoghatatlan szerencsével élte túl a negyedik emeletről történő zuhanást az a 18 hónapos kisfiú, akit egy műanyag perem dobott a betonjárda helyett a puha fűbe. 

Miközben az édesanya a lakásban észre sem vette a tragédiát, egy takarítónő talált rá a sérült gyermekre, akihez azonnal mentőt hívott. 

Bár az első vizsgálatok után bizakodóak voltak, a kórházban kiderült, hogy a kicsi tüdőzúzódást, lépsérülést és combcsonttörést szenvedett a drámai zuhanás következtében.

A mentők teljes teströgzítés mellett szállították sürgősségi osztályra a kisfiút, akinek az életéért a szakemberek megfeszített erővel küzdöttek. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben. A környékbeliek szerint a család korábban is problémásan viselkedett, a baleset óta pedig el is költöztek az albérletből.

Bár a kecskeméti kisfiú a csodával határos módon túlélte a negyedik emeletről történő zuhanást, egy másik lakótelepen már nem volt ilyen szerencséje annak a kisgyermeknek, akinek a kilencedik emeletről zuhant ki.

 

