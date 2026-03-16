Egy rejtélyes hívás miatt vetette magát a mélybe egy francia férfi Budapesten

A Borsnak interjút készített azzal a szemtanúval, aki az első sorból nézte végig a szombat hajnali erzsébetvárosi drámát. Neirabiné Bosányi Beatrix a Vörösmarty utca 19. szám alatt, közvetlenül a becsapódás helyszíne melletti lakásban él; őt nemcsak a veszekedés zajai, hanem a parkoló autóra zuhanó férfi látványa is sokkolta.
Rejtélyes telefonhívás és zuhanás: mit hallhatott?
Megdöbbentő esmények zajlottak le az erzsébetvárosi Vörösmarty utcában szombaton hajnalban.
Egy Airbnb-ként üzemeltetett, harmadik emeleti lakásból vetette magát a mélybe egy 24 éves francia férfi, miután egy rejtélyes telefonhívás annyira felzaklatta, hogy az öngyilkosság mellett döntött.
Vajon mit mondhattak neki, amitől meg akarta magát ölni?
A férfi egy parkoló autóra zuhant, amely teljesen összetört a becsapódástól, és valószínűleg megmentette a fiatal életét.
Az egyik szemtanú ablaka pontosan a becsapódás helyszínére néz. Így idézte fel a drámai perceket:
Hajnalban először csak hangokat hallottam. Üvöltöztek, vita volt. Ezután néztem ki az ablakomon és láttam meg, hogy a fiatal fiú ráesett az előttem parkoló autóra, amit teljesen összetört, majd a két autó közé a földre zuhant.”
Bár a szemtanú kezdetben úgy értesült, hogy bűncselekmény történhetett, a BRFK tájékoztatása szerint a rendőrök kizárták a gyilkossági kísérlet gyanúját. A francia férfi túl van az életveszélyen, jelenleg stabil az állapota.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
- Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.