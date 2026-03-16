Egy rejtélyes hívás miatt vetette magát a mélybe egy francia férfi Budapesten

A Borsnak interjút készített azzal a szemtanúval, aki az első sorból nézte végig a szombat hajnali erzsébetvárosi drámát. Neirabiné Bosányi Beatrix a Vörösmarty utca 19. szám alatt, közvetlenül a becsapódás helyszíne melletti lakásban él; őt nemcsak a veszekedés zajai, hanem a parkoló autóra zuhanó férfi látványa is sokkolta.

A zuhanás utáni csattanásra riadtak fel a lakók

Rejtélyes telefonhívás és zuhanás: mit hallhatott?

Megdöbbentő esmények zajlottak le az erzsébetvárosi Vörösmarty utcában szombaton hajnalban.

Egy Airbnb-ként üzemeltetett, harmadik emeleti lakásból vetette magát a mélybe egy 24 éves francia férfi, miután egy rejtélyes telefonhívás annyira felzaklatta, hogy az öngyilkosság mellett döntött.

Vajon mit mondhattak neki, amitől meg akarta magát ölni?

A férfi egy parkoló autóra zuhant, amely teljesen összetört a becsapódástól, és valószínűleg megmentette a fiatal életét.

Az egyik szemtanú ablaka pontosan a becsapódás helyszínére néz. Így idézte fel a drámai perceket:

Hajnalban először csak hangokat hallottam. Üvöltöztek, vita volt. Ezután néztem ki az ablakomon és láttam meg, hogy a fiatal fiú ráesett az előttem parkoló autóra, amit teljesen összetört, majd a két autó közé a földre zuhant.”

Bár a szemtanú kezdetben úgy értesült, hogy bűncselekmény történhetett, a BRFK tájékoztatása szerint a rendőrök kizárták a gyilkossági kísérlet gyanúját. A francia férfi túl van az életveszélyen, jelenleg stabil az állapota.

