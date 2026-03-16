Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

francia

Egy rejtélyes hívás miatt vetette magát a mélybe egy francia férfi Budapesten

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szemtanú felidézte, hogy amikor az ablakon kinézett, csak a hangos üvöltözés után látta meg a földön fekvő férfit. Mint kiderült, a zuhanás előtt valaki felhívta a francia férfit, aminek hatására úgy döntött, kiveti magát az ablakon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
franciaöngyilkosöngyilkossági kísérletparkoló autóautószemtanúzuhanásférfi

A Borsnak interjút készített azzal a szemtanúval, aki az első sorból nézte végig a szombat hajnali erzsébetvárosi drámát. Neirabiné Bosányi Beatrix a Vörösmarty utca 19. szám alatt, közvetlenül a becsapódás helyszíne melletti lakásban él; őt nemcsak a veszekedés zajai, hanem a parkoló autóra zuhanó férfi látványa is sokkolta.

A zuhanás utáni csattanásra riadtak fel a lakók
Fotó: Bors

Rejtélyes telefonhívás és zuhanás: mit hallhatott?

Megdöbbentő esmények zajlottak le az erzsébetvárosi Vörösmarty utcában szombaton hajnalban. 

Egy Airbnb-ként üzemeltetett, harmadik emeleti lakásból vetette magát a mélybe egy 24 éves francia férfi, miután egy rejtélyes telefonhívás annyira felzaklatta, hogy az öngyilkosság mellett döntött. 

Vajon mit mondhattak neki, amitől meg akarta magát ölni? 

A férfi egy parkoló autóra zuhant, amely teljesen összetört a becsapódástól, és valószínűleg megmentette a fiatal életét. 

Fotó: Bors

Az egyik szemtanú ablaka pontosan a becsapódás helyszínére néz. Így idézte fel a drámai perceket:

Hajnalban először csak hangokat hallottam. Üvöltöztek, vita volt. Ezután néztem ki az ablakomon és láttam meg, hogy a fiatal fiú ráesett az előttem parkoló autóra, amit teljesen összetört, majd a két autó közé a földre zuhant.”

Bár a szemtanú kezdetben úgy értesült, hogy bűncselekmény történhetett, a BRFK tájékoztatása szerint a rendőrök kizárták a gyilkossági kísérlet gyanúját. A francia férfi túl van az életveszélyen, jelenleg stabil az állapota.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

  • Amennyiben Ön akár 
  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!