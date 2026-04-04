A 7. emeletről zuhant a mélybe a 14 éves Jázmin, aki különleges temetést kapott

Elképesztő tragédia történt Pécsen március 8-án: a mai napig sem tisztázott körülmények között kizuhant egy helyi társasház 7. emeleti erkélyéről egy 14 éves tinilány, Jázmin. Habár az első hírek arról szóltak, hogy a lány szerelmi bánat miatt lett öngyilkos, mindezt határozottan cáfolta a Blikknek Éva, az elhunyt édesanyja.

A 14 éves Jázmin tragikus körülmények között halt meg: a fiatal lány kiesett vagy kiugrott egy 7. emeleti pécsi lakásból március elején

A halálba esett vagy ugrott a 14 éves lány

– Biztos, hogy nem ő döntött úgy, hogy leugrik – mondta Éva a Blikknek. Hozzátette: tele volt tervekkel, boldog volt, imádott sportolni. Édesanyja jellemzése szerint a lány kifejezetten jó tanuló volt és a tanárai, barátnői is azt mesélték, hogy mindig jó volt a kedve. Már a jövőt tervezgette, azt is kitalálta, hová megy majd szakmai gyakorlatra.

Az elhunyt édesanyja szerint Jázmin rajongott kistestvéreiért, akiket rendszeresen elvitt a játszótérre. A lány másik nagy szenvedélye a motorozás volt: saját járműve ugyan nem volt, de a két bátyja krosszmotorozott, emiatt szeretett ő is bele ezekbe az erőgépekbe.

Ez adta az ötletet az édesanyának, hogy motoros temetést szervezzen: lánya még utoljára hallja a motorok zúgását. A gyászoló anyuka ezért a közösségi oldalon osztott meg egy felhívást, ahol magyar motorosoktól kérte: aki csak tud, menjen el a lánya temetésére. A felhívásra rengetegen megjelentek.

Az édesanya elmondta: a rendőrség balesetként vizsgálja a történteket, de szinte biztos benne: sosem fogjuk megtudni, pontosan mi is történt azon a végzetes márciusi napon.

Bajban van?

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.