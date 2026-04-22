Rendkívüli

Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Fontos!

Szijjártó Péter éjfél előtt üzenetet tett közzé! A jövőről van szó!

mvm

Vigyázat! Hamis üzenetek terjednek az energiaszolgáltató nevében

Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a gyanús SMS-ek, amelyek hivatalos üzenetnek tűnnek. Az adathalászat ezekben az esetekben megtévesztő linkeken keresztül próbálja megszerezni a felhasználók személyes és banki adatait.
Az online csalók ismét akcióba lendültek! Az adathalászat legújabb hullámában az MVM nevével próbálják megtéveszteni az embereket – tájékoztatta a Police.hu.

Nagyon sok embert csaptak már be az adathalászat trükkjeivel
Fotó: Police.hu

Az adathalászat most SMS-ben támad

A módszer nem teljesen új, de továbbra is sokakat képes megtéveszteni. A csalók olyan SMS-eket küldenek, amelyek szerint a címzettnek elmaradt befizetése van és ha nem rendezi azt sürgősen, akár a szolgáltatását is kikapcsolhatják.

Az üzenetekben található link azonban nem a szolgáltató hivatalos oldalára vezet, hanem egy hamis weboldalra, amely kifejezetten az adatok megszerzésére készült.

A trükk lényege a sürgetés és a félelemkeltés. Az üzenetek gyakran azonnali cselekvésre ösztönöznek, például azzal riogatnak, hogy megszűnhet az áramszolgáltatás. Ez sokakat arra késztet, hogy gondolkodás nélkül rákattintsanak a linkre.

Pedig érdemes egy pillanatra megállni, mert a hivatalos szolgáltatók általában nem küldenek ilyen formában fizetési felszólítást, különösen nem kattintható linkkel.

Hogyan védekezzünk?

A szakemberek szerint a legfontosabb szabály egyszerű: ne kattintsunk ismeretlen vagy gyanús linkekre! Ügyeinket mindig a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az adott cég saját alkalmazásán keresztül intézzük.

Emellett érdemes ellenőrizni a webcímeket is, mert a csalók gyakran csak apró eltérésekkel hoznak létre megtévesztő oldalakat.

A legfontosabb az, hogy ha egy üzenet túl sürgetőnek vagy ijesztőnek tűnik, gyanakodjunk! Az ilyen helyzetekben a higgadt ellenőrzés sok kellemetlenségtől kímélhet meg.

