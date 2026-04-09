Bestiális agresszió: saját lakásában verte halálra a férfit

Halálos kimenetelű bántalmazás történt Miskolc-Hejőcsaba városrészben. A bestiális agresszió során egy férfit saját lakásában vertek halálra, a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni – írja a Bors.

Bestiális agresszió egy miskolci otthonban

A rendelkezésre álló információk szerint az eset április 3-án éjszaka történt egy társasházi lakásban. A gyanúsított az egész testén ütötte-verte áldozatát,

különösen a fejét és az arcát érte több súlyos ütés.

A bántalmazás következtében a férfi olyan súlyos fej és arcsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Letartóztatták a gyanúsítottat

A Miskolci Járásbíróság elrendelte az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását. A döntés a Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint végleges. A bíróság indoklása alapján a gyanúsítottal szemben már folyamatban van a büntetőeljárás az erőszakos cselekménye miatt, és az életvitele alapján fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon újabb bűncselekményt követne el.

Szökés és bizonyítás veszélye is fennáll

A hatóságok szerint a férfi esetében a szökés és az elrejtőzés veszélye sem zárható ki. Emellett attól is tartani lehet, hogy ha szabadlábon hagynák, befolyásolná a tanúkat, és veszélyeztetné a bizonyítást. A bíróság ezért a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazása mellett döntött, így a gyanúsított letartóztatásban várja a büntetőeljárás folytatását.

