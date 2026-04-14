Túl későn került a műtőasztalra, meghalt a beteg az ajkai kórházban

A tragédia 2019. október 24-én kezdődött, amikor egy asszony visszatérő panaszokkal fordult háziorvoshoz, aki magas gyulladásos értéket mért, ezért gyógyszer szedését írta elő számára. Másnap a beteg az ajkai kórház sürgősségi osztályán étvágytalanságra és gyengeségre panaszkodott. Ellátását az elsőrendű vádlott végezte: megvizsgálta a pácienst, majd labor- és röntgenvizsgálatot kért. Azonban az eredményeket már nem várta meg, látatlanban felállított egy diagnózist, és hazaküldte a nőt – számolt be a megdöbbentő mulasztássorozatról a Veol.hu.

A bíróság szerint nem volt ok-okozati összefüggés a beteg halála és az ajkai kórház orvosainak foglalkozási szabályszegései között

Mivel a beteg állapota nem javult, magánúton végeztetett hasi ultrahangot. Az eredmény sokkoló volt: vastagbelében kiterjedt gyulladásos összenövést, szabad hasi folyadékot és májtumort állapítottak meg. A lelettel a kezében rohant vissza a sürgősségire, ahol a másodrendű vádlott fogadta. Bár az orvos tapintható csomót és kritikus laborértékeket észlelt, mégsem rendelt el további vizsgálatokat, csupán befektette az osztályra.

Esélye sem volt a túlélésre az ajkai kórházban

A kórházi osztályon a harmadrendű vádlott vette át a kezelését. Bár az asszony ekkor már lázas volt, tüdőgyulladás és áttétes daganat gyanúja merült fel esetében, az orvos azonban csak antibiotikumot adott neki. A beteg állapota rohamosan romlott, és amikor végre megműtötték, már késő volt:

kiterjedt hashártyagyulladást, vakbél- és jobb oldali petefészektumort, a hashártya mögötti területben tályogot, valamint a máj mindkét lebenyében számtalan áttétet észleltek.

A műtétet követően átmenetileg javult az állapota, az asszony szervezete azonban néhány nappal később feladta a harcot, november 22-én elhunyt. Halálát hasüregi tályog, szepszis okozta többszervi elégtelenség és szívelégtelenség okozta.

Megúszták pénzbírsággal a vétkes orvosok

A bíróság kimondta, a doktorok sorozatosan megszegték az alapvető szakmai szabályokat, és késlekedésükkel nagymértékben csökkentették a nő életben maradási esélyeit. Bár a közvetlen ok-okozati összefüggés a halál és a mulasztás között nem volt bizonyítható, – azaz nem garantált, hogy a szakszerű ellátás megmentette volna az életét – a felelősségük nem kérdéses.

Az Ajkai Járásbíróság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt mindhárom orvost 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Emellett ki kell fizetniük a 1,5 millió forintos bűnügyi költséget is.

Mivel egyik orvos sem fellebbezett, az ítélet jogerős, az ügy lezárult.