Fejben már megrendezhette saját temetését Alföldi Róbert

Alföldi Róbert korábban sem kerülte a személyes témákat, most azonban különösen őszintén beszélt az érzéseiről. A Jászai Mari-díjas színész-rendező az RTL-en látható A legjobb ajánlat című műsorban tért vissza, ahol a különleges tárgyak mellett egy megható beszélgetés is kibontakozott – vette észre a Story Magazin.

Alföldi Róbert fejben már megrendezhette saját temetését

Fotó: MW/Bánkúti Sándor

A műkereskedő show egyik epizódjában Lővenberger Patrik kutyákat ábrázoló festményei kerültek a kereskedők elé. Az alkotások kapcsán arról kezdtek beszélgetni, kinek mit jelentenek a kutyák.

Hamar világossá vált, hogy Alföldi Róbert számára ezek az állatok nem egyszerű házi kedvencek, hanem társak.

Alföldi Róbert a kutyái mellett nyugodna, már megrendezte a temetését

Amikor megkérdezték tőle, van-e kutyája, Alföldi Róbert gondolkodás nélkül válaszolt.

„Nekem? Hát én vagyok a legnagyobb kutyás a világon" – jelentette ki Alföldi Róbert, majd az is kiderült, mennyire mélyen kötődik a négylábú társaihoz. A színész-rendező egy egészen különleges kívánságot is megfogalmazott arra az időre, amikor már nem lesz életben.

Én nagyon szeretném, hogy ha meghalok, akkor az elhamvasztott állataimmal temessenek el, keverjék össze a hamvaimmal, és úgy szórjanak szét"

– közölte.

Alföldi Róbert vallomása érezhetően megérintette a stúdióban ülő felfedezőket is. A Jászai Mari-díjas színész-rendezőt rendkívül szoros kötelék fűzi a kutyájához, és bár az adásból végül festmény nélkül távozott, ami láthatóan nem törte le. Otthon ugyanis várta hű társa, Rozi, egy lagotto romagnolo, ami vagy sokak számára aki évek óta az élete része. A kapcsolatuk annyira erős, hogy Alföldi szerint még a halál után sem szakadna meg igazán.

A nap, amikor Alföldi Róbert sokkot kapott a kiskutyája miatt

Rozi miatt egyszer nagyon megijedt a híresség. 2017 szeptemberében a színész-rendező éppen külföldön volt, ezért más vigyázott az akkor még mindössze öt hónapos kiskutyára. Rozi megszökött, Alföldi pedig kétségbeesetten fordult az ismerőseihez segítségért a közösségi oldalán. A felhívás után sokan próbáltak tenni valamit. Üzeneteket, tanácsokat és ötleteket osztottak meg a rendezővel azzal kapcsolatban, hogyan lehet elérni, hogy minél előbb megtalálják a kutyáját. Rozi még aznap előkerült, nem teljesen tisztán, de épségben.

Nem kell senkinek sem magyaráznom, hogy mit éltünk át, hogy én Londonban, Rozi pedig ki tudja, hogy hol – mert elszökött. És egészen megrázó és megható volt, hogy ki mindenki küldött üzenetet, segítséget, ötletet és erőt, hogy meglegyen, hogy kibírjuk. Igen, megvan a kis mocsok! (Hát elég mocskos lett, az tuti!) És senki nem tehet róla! Ez nagyon fontos!”

– írta akkor Alföldi Róbert.