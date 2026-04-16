Zavarta a kutyaugatás, ezért kegyetlen dolgot tett

A vádirat szerint a fóti férfi régóta rossz viszonyban állt a szomszédjával és különösen zavarta, ha az ebek az udvaron tartózkodtak és ugattak. A gazda igyekezett csillapítani a helyzetet, ezért megerősítette a kerítést, sőt, éjszakára a kutyákat be is vitte a házba. Az állatkínzás gyanúja akkor merült fel, amikor egy reggel a kutyák gazdája sétából hazatérve furcsa dolgot vett észre. A közös kerítés mentén olyan kolbászdarabokat talált, amelyekbe több centiméteres szögeket szúrtak – írta az Ügyészség.

Elmérgesedett a szomszédi viszony és kegyetlen állatkínzás lett belőle

Az állatkínzás mértéke nem kicsi, bíróság dönt majd a férfi sorsáról

A kihelyezett „falatok” az állatok számára könnyen elérhető helyen voltak és a feltételezések szerint egyértelműen az volt a cél, hogy a kutyák megegyék azokat, ami végzetes következményekkel járhatott volna. Szerencsére a gazda időben észrevette a veszélyt, így a kutyáknak nem esett bajuk.

Az ügyészség minősített állatkínzás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfi ellen. Az indítvány szerint felfüggesztett szabadságvesztést is kiszabhatnak rá.

A végső szót a bíróság mondja majd ki, de az már most biztos, hogy az eset komoly következményekkel fog járni.

