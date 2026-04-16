Állatkínzás: brutálisan verte kölyökkutyáját a miskolci férfi, a kisfia végignézte – videóval

Felháborító eset borzolja a kedélyeket Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az állatkínzás során egy miskolci férfi brutálisan megverte francia buldog kölyökkutyáját – közölte a Boon.hu.

Ez a kölyökkutya vált a brutális állatkínzás áldozatává Fotó: Ripost

Állatkínzás: brutális bántalmazás a gyermek szeme láttára

A történtekről készült videót egy hozzátartozó juttatta el Wegera György állatvédő részére, mert besokallt attól, ahogyan a férfi bánt az állattal.

A felvételen az látható, hogy a férfi ütlegeli a kiskutyát, miközben a kisfia is végignézi az esetet. A gyermek próbálta leállítani az apját, ám ő ennek ellenére tovább bántalmazta az állatot.

A beszámolók szerint a férfi azért verte kölyök francia buldogot, mert az beteg volt, és nem gyógyult meg annak ellenére, hogy sok pénzt költött rá.

Nem maradhatott nála a kutya

Wegera György állatvédő hangsúlyozta: ez semmilyen körülmények között nem lehet indok az erőszakra.

Elmondása szerint bár a bántalmazás nem okozott maradandó sérülést, a kutya mégsem maradhatott a miskolci férfi gondozásában. A felvételt készítő személy szerint ugyanis nem ez volt az első alkalom, amikor a férfi bántalmazta az állatot.

Új esélyt kap az alig 5 hónapos kiskutya

Az eset nagy felháborodást váltott ki, sokan aggódtak az alig 5 hónapos kiskutya sorsa miatt.

Az állatvédők szerint a kutya a körülményekhez képest jól van, és már nem tartózkodik a férfinál. A gazdája lemondott róla, így jelenleg új otthont keresnek számára.

A szakemberek bíznak abban, hogy az alig 5 hónapos kiskutya hamarosan szerető családhoz kerülhet, ahol biztonságban és megfelelő körülmények között élhet tovább.

